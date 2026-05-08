제로베이스원 미니 6집 'Ascend-' 콘셉트 포토 / 사진 제공=웨이크원

제로베이스원 미니 6집 'Ascend-' 콘셉트 포토 / 사진 제공=웨이크원

그룹 제로베이스원이 여섯 번째 미니앨범의 콘셉트 필름 및 포토를 공개했다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 석매튜, 김태래, 박건욱)은 지난 7일과 8일 '어센드-(Ascend-)'의 콘셉트 필림과 포토를 순차적으로 선보였다.먼저 공개된 콘셉트 필름은 ''WHERE THE MEN ARE'(웨어 더 멘 아)로 시작돼 의미심장한 분위기를 자아냈다. 웅장한 스케일의 영상미로 몰입감을 높이는가 하면, 필름 말미에는 모든 장면이 세트 안에서 펼쳐졌음이 드러나 한 편의 영화 같은 서사를 완성했다.콘셉트 포토는 영화 속 한 장면을 포착한 듯한 분위기로 촬영됐다. 각 멤버는 각자의 공간과 상황 속에 놓인 인물처럼 등장, 하나의 시나리오 안에서 각기 다른 서사를 완성했다.이번 콘텐츠는 '시나리오(Scenario)'라는 콘셉트에 걸맞게 하나의 이야기를 담아낸 구성이 특징이다. 콘셉트 필름과 포토는 영화 속 장면들이 이어지는 듯한 연출로 몰입감을 높였다.제로베이스원의 미니 6집 '어센드-'는 오는 18일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr