연상호 감독과 배우 전지현이 영화 '군체'로 뭉쳤다. / 사진=텐아시아DB

연상호 감독이 '군체' 전지현 캐스팅 비하인드를 밝혔다.8일 방송된 KBS라디오 '박명수의 라디오쇼'에는 '군체' 개봉을 앞두고 있는 연상호 감독, 배우 신현빈이 출연했다.이번 영화에는 전지현이 주인공으로 캐스팅됐다. DJ 박명수는 연상호 감독에게 "스타 배우를 캐스팅할 수 있는 비결이 있냐"고 물었다. 연상호 감독은 "비결이 있다"고 답했다. 이어 "첫 번째 미팅 때 좀 간절한 느낌을 준다. '제발 좀' 이런 거다. '도와주세요'는 100번도 더 한다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.연상호 감독은 전지현 캐스팅을 위해 '시나리오 수정'도 감수하려 했다. 그는 "전지현 배우에게 시나리오에 혹시 마음에 안 드는 게 있으면 바꾸겠으니 애기해달라고 했다"고 말했다. 박명수가 "감독을 바꿔달라고 하진 않더냐"고 농담하자 연상호 감독은 "저를 바꿀 순 없다"며 웃음을 터트렸다.연상호 감독은 "처음 봤을 때부터 좋았다"며 전지현의 첫인상을 언급했다. 그러면서 "(캐스팅 과정에서) 제가 첩보를 살짝 들었다. 오정세 배우와 전화 통화할 일이 있어서 전화를 걸었는데, 지금 자기 옆에 제 팬이 있다더라. 어떤 여성 분이 '감독님 팬이다'라고 하더라. '전지현이다'라고 했다. '이걸 믿어야 하나' 싶더라. 그 이후로 전지현 배우가 내 팬이라고 한 게 진짜인지 아닌지 한참 생각하다가 대본을 한 번 보내볼까 싶었다"고 전했다. 이어 "그때 전지현 배우가 강동원 배우와 '북극성'을 찍고 있었다. 대본을 보내기 전에 강동원 배우에게 문자를 슥 보냈다. 티 안 나게 작업을 좀 해달라고 했다"며 웃음을 자아냈다.연상호 감독은 신현빈 캐스팅 비하인드도 밝혔다. 두 사람은 '군체'가 함께하는 세 번째 작품. 연상호 감독은 "신현빈 배우에겐 매일 조금씩 얘기했다"고 말했다.신현빈은 "배우가 친분으로 하기엔 각자 맡는 역할이 있지 않나. 감독님이 현장에서 진행 사항을 연재처럼 조금씩 얘기해준다. 그러다가 자연스럽게 대본이 온다"며 웃었다. 연상호 감독은 "어떤 역할 맡고 싶은지, 앞으로 어떤 거 하고 싶은지 자연스럽게 물어보기도 한다"며 웃음을 더했다.'군체'는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서는 영화. 제79회 칸영화제 미드나잇 스크리닝 부문에 공식 초청됐으며, 국내에서는 오는 5월 21일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr