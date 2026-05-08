지드래곤, 에스파/ 사진=텐아시아 DB

가수 지드래곤이 그룹 에스파의 선공개곡 랩 메이킹 및 피처링에 참여했다.에스파(aespa)는 오는 29일 오후 1시 정규 2집 'LEMONADE'(레모네이드)를 발매한다. 이에 앞서 11일 오후 6시 싱글 'WDA (Whole Different Animal)'(홀 디퍼런트 애니멀)를 선공개한다.'WDA (Whole Different Animal)'는 웅장한 신스 베이스와 묵직한 훅이 두드러지는 힙합 기반의 댄스 곡이다. 지드래곤이 피처링 아티스트로 출격, 본인 파트의 랩 메이킹에도 참여했다.에스파 정규 2집 'LEMONADE'에는 선공개 더블 타이틀곡 'WDA (Whole Different Animal)'을 비롯한 다채로운 장르의 총 10곡이 수록됐다.소속사 SM엔터테인먼트는 이번 앨범으로 더 견고해진 세계관 스토리와 에스파의 음악적 성장을 만날 수 있다고 예고했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr