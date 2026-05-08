하이브 신규 레이블 ABD CI/ 사진 제공=하이브

하이브가 걸그룹 제작에 특화된 신규 레이블 'ABD'를 설립했다고 8일 밝혔다.하이브 신규 레이블 ABD의 사명은 브랜드 슬로건인 'A Bold Dream(담대한 꿈)'의 약자다. 'A와 B 다음 C가 아닌 D를 상상하는' 유연하고 경쾌한 발상의 크리에이티브를 지향한다는 게 하이브 측 설명이다.대표이사는 플레디스 엔터테인먼트에서 아티스트기획실장을 지낸 노지원이 맡았다. 플레디스와 모어비전 등에서 레이블 운영 역량을 쌓아온 노 신임 대표는 경영 전반을 총괄할 예정이다.ABD는 레이블별 하이브 멀티 레이블 전략의 일환으로 설립됐다. 하이브는 각 레이블의 고유한 색깔과 제작 역량을 바탕으로 독립적으로 운영되는 시스템을 구축해왔다. ABD 역시 걸그룹 제작에 특화된 조직과 크리에이터진을 중심으로 차별화된 IP를 선보일 계획이다.ABD는 올해 하반기 첫 신인 걸그룹을 선보인다. 세븐틴, 애프터스쿨, 아이즈원, TWS(투어스) 등 여러 K-팝 아티스트를 프로듀싱해온 한성수 마스터 프로페셔널(Master Professional, MP)이 총괄 프로듀싱을 맡아 신인 걸그룹의 음악과 콘셉트, 퍼포먼스 전반을 진두지휘한다.하이브 관계자는 "ABD 설립은 IP 다양성을 확보하고 K-팝 제작 역량을 한층 고도화하기 위한 전략적 행보"라며 "신인 걸그룹을 통해 새로운 음악적 시도와 콘셉트를 제안하고, 글로벌 음악 시장에 신선한 변화를 만들어나갈 것"이라고 말했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr