사진 제공=카카오엔터테인먼트

가수 샘킴의 '21세기 대군부인' OST가 공식 음원으로 발매된다.8일 카카오엔터테인먼트는 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인' OST Part.9 샘킴(SAM KIM)의 '네가 나의 세상이라면'을 발매한다고 밝혔다.이번 OST는 정식 발매 전부터 아이유를 비롯한 '21세기 대군부인' 배우들의 호평을 받았던 곡이다. 최근 공개된 아이유의 유튜브 콘텐츠 '미니 팔레트'에서 샘킴이 해당 OST를 깜짝 라이브로 선보였다. 아이유는 "노래도 악기도 잘하는 천재 뮤지션"이라고 말했다.'네가 나의 세상이라면'은 담백한 어쿠스틱 기타 연주를 중심으로 전개되는 팝 발라드 장르의 곡이다. 절제된 편곡과 여백을 살린 사운드 위에 샘킴 특유의 부드럽고 진정성 있는 보컬이 더해져 몰입감을 높인다. 서로 다른 세계에 있던 두 사람이 만나 점차 서로의 전부가 되는 이야기를 담아낸 가사로, 계약 결혼으로 시작했지만 서로에 진심이 된 성희주와 이안대군의 감정 변화를 보여준다.'21세기 대군부인' OST Part.9 샘킴의 '네가 나의 세상이라면'은 이날 오후 6시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr