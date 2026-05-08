박지훈이 지적이면서도 세련된 분위기의 안경 화보를 공개하며 또 다른 반전 매력을 선보였다./사진제공=싱글즈

박지훈이 지적이면서도 세련된 분위기의 안경 화보를 공개하며 또 다른 반전 매력을 선보였다./사진제공=싱글즈

배우 겸 가수 박지훈이 지적이면서도 세련된 분위기의 안경 화보를 통해 공개하며 또 다른 반전 매력을 선보였다. 앞서 그는 '왕과 사는 남자'에서 단종 역을 인상 깊게 소화하며 '단종 오빠'라는 별명을 얻었다.이번 화보에서 박지훈은 미니멀한 실루엣과 정교한 디테일이 특징인 덴마크 프리미엄 아이웨어 브랜드 린드버그(LINDBERG)의 다양한 컬렉션을 착용했다. 특유의 섬세하고 깊이 있는 눈빛을 더해 한층 성숙해진 분위기를 완성했다.가벼운 블록 티타늄 프레임부터 감각적인 뿔테 디자인까지 다양한 안경 스타일링을 자신만의 무드로 소화하며 ‘화보 장인’의 면모를 보여줬다. 현장 관계자는 "박지훈은 안경의 미세한 각도와 눈빛 변화만으로 아이웨어의 매력을 완벽하게 표현해냈다"고 전했다.박지훈은 지난달 엠넷 리얼리티 '워너원고' 미니 팬미팅에 참석했을 당시 다소 살이 오른 모습으로 이목을 끌었다. 그러나 이후 빠르게 다시 슬림해진 비주얼을 보여주며 팬들의 만족감을 충족시켰다.부드러운 카리스마로 시선을 사로잡은 박지훈의 더 많은 화보와 인터뷰는 <싱글즈> 5월호와 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr