사진제공= (주)씨야 엔터테인먼트

그룹 씨야(SeeYa)가 15년 만의 정규 음반 예약 판매를 시작하며 본격적인 활동 준비에 들어갔다. 이와 함께 멤버들의 모습이 담긴 안무 연습 영상을 공개했다.소속사 씨야 엔터테인먼트는 지난 6일 공식 SNS 채널을 통해 안무 연습 영상을 기습 게시했다. 영상 속 멤버들은 연습실에서 새로운 퍼포먼스를 맞추며 복귀 무대를 준비하는 모습을 보였다.이번 영상에서는 트렌디한 일렉트로닉 댄스 곡과 그에 맞춘 역동적인 움직임이 눈길을 끌었다. 그간 보컬 중심의 곡으로 활동해 온 씨야가 댄스 퍼포먼스를 예고하면서, 이번 신보를 통해 보여줄 무대 구성에 대한 관심이 높아지고 있다.씨야는 앞서 공개된 트레일러 영상에서도 세련된 분위기로의 변화를 시도했다. 지난 3월 발표한 선공개곡 '그럼에도, 우린'은 발매 직후 주요 음원 차트 1위를 기록하며 여전한 화제성을 증명했다.한편. 지난 6일 방송된 MBC 예능 프로그램 '라디오스타'에는 남규리가 출연했다. 남규리는 15년 만에 팀이 다시 뭉치게 된 배경과 앨범 제작 과정에 얽힌 이야기를 전하며 눈물을 보이기도 했다.이날 방송에서 남규리는 새 앨범 수록곡을 처음으로 가창했다. 또한 '씨야 주식회사'의 대표로 활동 중인 근황과 게임 대결 일화, 자작곡 공개 등 평소 보기 힘들었던 다양한 모습을 공유하며 시청자들의 시선을 모았다.현재 씨야는 JTBC '뉴스룸', SBS '미운 우리 새끼', SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'와 '배성재의 텐', MBC FM4U '김신영의 정오의 희망곡' 등 여러 방송에 연이어 출연하며 팬들과 만나고 있다.씨야의 정규 음반 'First, Again'은 오는 14일 오후 6시 음원 사이트를 통해 정식 발매된다. 앨범 출시 당일에는 팝업스토어 운영과 팬 밋업(Fan Meet-Up) 행사 등 다양한 일정이 예정되어 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr