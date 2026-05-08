이시영이 둘째 딸 얼굴을 공개했다./사진=텐아시아DB, 이시영 SNS

이시영이 둘째 딸 얼굴을 공개했다./사진=텐아시아DB, 이시영 SNS

배우 이시영이 둘째 딸의 얼굴을 처음으로 공개하며 눈길을 끌었다.이시영은 8일 자신의 SNS에 "이모 삼촌들 모두 행복한 어버이날 되세요 (Feat. 고군분투 할머니 목소리주의)"라는 글과 함께 영상을 공유했다.공개된 영상에는 노란색 옷을 입은 둘째 딸의 모습이 담겼다. 밝게 웃는 표정이 사랑스러운 분위기를 자아낸다. 다만 아직 어려서인지 이시영을 닮았다는 인상은 크게 두드러지지 않는다.이시영은 2017년 요식업 사업가와 결혼해 아들을 얻었으며, 결혼 8년 만인 지난해 3월 이혼 소식을 전했다. 이후 이혼 절차를 밟는 과정에서 전남편의 동의 없이 냉동 배아를 이식해 둘째를 임신했다고 알려졌으며, 지난해 11월 딸을 출산했다고 밝혔다.지난해 ENA 드라마 '살롱 드 홈즈'에서 주연으로 활약했던 이시영은 차기작 '멘탈리스트' 출연이 유력하게 거론되고 있다. 배우 데뷔 이후 복싱 선수로도 활동하며 화제를 모았던 그는 현재 두 아이의 엄마로서 육아와 연예 활동을 병행하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr