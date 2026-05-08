김희영 이사장이 딸과 함께하는 일상을 공개했다. / 사진=김희영 SNS

김희영 이사장이 딸과 함께하는 일상을 공개했다. / 사진=김희영 SNS

최태원 SK그룹 회장의 동거녀 김희영 티앤씨재단 이사장이 미국 뉴욕에서 15세 딸과 함께한 일상을 공개하며 대중의 이목을 끌고 있다.김 이사장은 지난 6일 자신의 SNS에 "Back to the city. 하이힐을 신고 등을 곧게 펴야 하는 화려한 책임감보다 아직은 맨발과 크록스가 더 편한 열다섯 살"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다. 사진에는 한껏 꾸민 모녀가 차량 안에서 다정한 시간을 보내는 모습이 담겼다.지난 5일에는 "삼시세끼 집밥 만들어 먹으며 칩거한 조용한 주말 이스트햄튼에서, 잭슨 폴록의 작업실과 몬탁 등대"라는 글과 함께 영상을 올리기도 했다. 영상에는 김 이사장이 딸과 함께 평화로운 일상을 보내는 모습이 공개됐다.한편 최태원 회장은 2015년 김희영 이사장과 관계를 공개하고 둘 사이에서 2010년 출산한 딸이 있다고 밝히면서 노소영 아트센터 나비 관장과 이혼 소송에 나섰다. 현재 두 사람은 재산분할 소송을 진행하고 있다. 김희영은 노소영에게 위자료 20억 원을 입금했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr