방송인 홍진경이 '옥문아'에서 가수 이현우를 향한 팬심을 고백했다. / 사진=텐아시아DB, '옥문아' 캡처

지난 7일 '옥문아'가 방송됐다. / 사진제공=KBS

방송인 홍진경이 '옥문아'에서 가수 이현우를 향한 팬심을 고백했다. / 사진=텐아시아DB, '옥문아' 캡처

방송인 홍진경이 '옥탑방의 문제아들 시즌2'에서 가수 이현우와 얽힌 뜻밖의 인연을 공개했다.지난 7일 방송된 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들 시즌2'(이하 '옥문아') 313회에서는 1990년대 가요계를 평정했던 '원조 고막남친' 이현우, 윤상, 김현철이 출연해 송은이, 김숙, 김종국, 홍진경, 양세찬, 주우재와 함께 추억이 샘솟는 그 시절 토크를 펼쳤다.이날 이현우, 윤상, 김현철은 30년이 흘러도 여전한 우정을 자랑했다. 서로 한두 살 터울인 세 사람. 윤상은 3인방의 관계를 설명하며 "현우 형에게는 모두가 깍듯하게 형 대우를 한다. 다만 막내인 김현철 씨가 저한테 하대를 한다"라고 울컥해 눈길을 끌었다. 이에 김현철이 "나는 먼저 친구를 하자고 한 적이 없다. 윤상 씨가 먼저 '동년배이니 친구를 하자'고 제안했을 뿐"이라며 억울함을 호소하자 윤상은 "얘가 이렇게 예의가 없을 줄은 몰랐다"라며 너스레를 떨었다.곧이어 옥탑방은 90년대 가요계의 추억 속으로 빠져들었다. 김현철은 "당시는 음악방송에 출연하면 가수들이 모두 같은 대기실을 썼다"라고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 이에 김종국 역시 '터보' 시절을 회상하며 "그때는 1위 후보 매니저들이 뒤풀이 장소를 수배하고 순위 발표를 기다리고 있었다. 1등을 하면 그 가수가 쏘는 거였다. 전 가수가 다 참석했다"고 회상했다. 이와 함께 김종국은 "진경이도 가끔 오곤 했다"라며 의외의 참석자를 공개했는데, 홍진경은 "저는 라디오 DJ를 하고 있었기 때문에 가수들이랑 친했다. 콩고물 주워 먹으러 많이 다녔다"라고 실토해 웃음을 자아냈다.세 사람은 윤종신과 노총각 4인방으로 활동했던 시절도 돌아봤다. 이들은 당시 '노총각파티'라는 예능 코너를 함께한 사이. 김현철은 "노총각이라는 타이틀로 불렸지만 당시 내가 32살, 상이 형과 현우 형이 각각 33살, 35살이었다"라고 밝혀 놀라움을 안겼다. 또 김현철은 "연예인과 비연예인이 소개팅을 한 거의 최초의 연애 프로그램"이라면서 원조 연프부심을 보여주기도 했다. 그러면서도 김현철은 "나랑 종신이 형이 제일 인기가 없었다"라며 비인기 멤버의 설움을 내비쳐 웃음을 안겼다.추억 토크에 물이 오른 가운데, 세 사람에게 연신 팬심을 쏟아내던 홍진경의 의외의 이력이 밝혀졌다. 홍진경이 실제 데뷔 전 이현우의 열성 팬이었던 사실과 함께 "오빠 오피스텔 앞에 찾아간 적도 있다. 현우 오빠 매니저가 지하철역까지 차로 태워다 주기도 했다"라고 고백한 것. 더욱이 홍진경은 "딱 세 번 찾아갔는데 모델 데뷔를 하는 바람에 네 번째는 못 갔다. '올리브'라는 별명도 현우 오빠가 지어준 것"이라고 밝혔고, 이현우는 "집에 찾아오는 친구들이 몇몇 있었는데 진경이가 또래보다 머리 하나 더 있을 정도로 키가 커서 눈에 띄었다"라고 맞장구쳤다.그런가 하면 윤상은 훈훈한 두 아들로 인해 국민 시아버지로 불리는 근황도 전했다. 큰 아들인 보이그룹 '라이즈' 멤버 앤톤에 이어 둘째 역시 아이돌 연습생 생활을 하고 있는 상황. 윤상은 "사실 큰 아들이 아이돌이 되겠다고 했을 때, 데뷔를 하리라는 보장이 없기 때문에 반대를 했었다. 그런데 음악에 진심이라는 걸 느껴서 허락했다. 이번엔 동생이 형을 따라 아이돌이 되겠다고 하니 형이 반대를 하더라. 씨알도 안 먹혔다"라고 말해 웃음을 자아냈다.이와 함께 앤톤의 수입이 아빠를 넘어섰냐는 물음에는 "통장을 안 보여준다. 얘가 운 좋게 딱 성인이 될 때 데뷔를 했다"라며 쓴웃음을 짓다가 "첫 정산으로 시계 선물을 받았다. 엄마에게는 유명한 가방을 선물하더라"라고 덧붙여 주변을 훈훈하게 했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr