박미선이 1년 6개월의 공백기를 거치고 본격 복귀를 앞두고 있다. / 사진='미선임파서블' 영상 캡처

박미선이 1년 6개월의 공백기를 거치고 본격 복귀를 앞두고 있다. / 사진='미선임파서블' 영상 캡처

개그우먼 박미선이 암 투병 후 한층 밝아진 근황을 전했다. 본격 방송 복귀를 앞둔 그는 특유의 유쾌한 입담으로 스태프와 티키타카를 주고받는가 하면, 항암 치료 후 달라진 몸 상태를 담담하게 털어놓으며 웃픈 현실을 전했다.7일 박미선 유튜브 채널 '미선임파서블'에는 '1년 6개월 만에... 미선 보스 다시 복귀합니다'라는 영상이 공개됐다.암 투병과 치료로 한동안 방송을 쉬었던 박미선은 오랜만에 촬영에 다소 어색해했다. 제작진과 공원을 찾아 산책하며 담소를 나누던 중 27살이라는 한 남자 스태프에게 "아기다"라고 말했다. 스태프도 "여기서 제일 어리다"고 했다. 박미선은 "머리를 꼭 방탄소년단 뷔처럼 했다"며 "(최근에 방탄소년단 콘서트에도) 갔다왔다. 약간 모습도 살짝 뷔의 모습이 있다"고 칭찬했다. 스태프가 "위험한데요?"라고 하자 박미선은 "큰일 났다 사람 하나 죽이는 건 시간 문제인데"라고 너스레를 떨었다.이에 안경을 낀 박미선에게 스태프는 "도수 다시 넣어야 하는 거 아니냐"고 했다. 박미선은 "눈이 안 좋다. 항암하면 눈이 잘 안 보인다"라고 말했다. 그러더니 "아무렇지도 않게 항암 얘기를 한다"며 전보다 긍정적으로 바뀐 자신의 모습을 문득 인식했다. 그러면서 "많이 변했다"고 말했다.박미선은 2024년 유방암 진단 사실을 공개하며 활동을 중단한 바 있다. 박미선을 유튜브에서 항암 치료를 위해 삭발한 모습을 공개하기도 했다. 이날 영상에서는 아직까지는 머리카락이 짧은 상태지만, 전보다 부쩍 긴 모습을 보여줬다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr