원더걸스 출신 혜림이 '부모의 첫 성교육'에 출연한다./사진제공=텐아시아DB

원더걸스 출신 혜림이 '부모의 첫 성교육'에 출연한다./사진제공=EBS

원더걸스 출신 혜림이 '부모의 첫 성교육'에 출연한다.2020년 태권도 선수 신민철과 결혼해 두 아들을 품에 안은 혜림은 11일 오후 10시 50분 방송되는 EBS 1TV '부모의 첫 성교육' '엄마는 왜 아빠랑 결혼했어?' 편에 출연한다. 이날 방송에서는 가족의 탄생과 관계의 의미를 새로운 시선으로 조명하며, 부모의 연애와 결혼 이야기, 가족 내 갈등을 성교육의 관점에서 짚어본다."엄마, 아빠는 왜 결혼했어?"라는 질문은 많은 부모가 한 번쯤 마주하는 순간이다. 단순히 "사랑해서 결혼했지"라는 답을 넘어, 아이가 자신의 존재와 가족의 시작을 이해할 수 있도록 돕는 과정이 중요하다는 것. 부모가 들려주는 가족 이야기는 아이의 정체성과 자존감 형성에 영향을 미치며, 이후 삶의 난관을 극복하는 힘으로 이어질 수 있다.하지만 현실에서는 답하기 어려운 상황도 적지 않다. 잦은 부부 갈등이나 이혼 가정의 경우, 자녀에게 어떤 방식으로 설명해야 할지 고민이 따른다. 특히 배우자의 단점을 언급하는 방식은 지양해야 하며, 아이에게 전달해야 할 진정한 메시지가 무엇인지에 대한 고민이 필요하다는 설명이다.이날 방송에서는 가족 내 관계에서 비롯되는 감정 변화도 다뤄진다. 아이에게 가족은 가장 가까운 존재이자 동시에 사랑을 두고 경쟁하는 공간이기도 하다. 특히 엄마에 대한 애정이 커지는 시기, 아들은 아빠를 경쟁 상대로 인식하며 질투를 표하기도 한다.혜림의 아들 시우 역시 아빠를 향한 경쟁심을 보인다. 태권도 선수 출신으로 강인한 이미지를 지닌 아빠지만, 시우에게는 엄마와의 관계에서 경쟁자로 느껴지는 존재다. 결혼사진을 보며 눈물을 보이기도 하고 "아빠 없을 때 엄마랑 결혼할 거야"라고 말하는 등 아빠를 밀어내는 모습을 보여 눈길을 끈다. 이러한 상황에서 부모가 어떻게 반응해야 하는지도 중요한 관전 포인트다.형제자매 간 갈등에 대한 이야기도 이어진다. 일상적인 다툼이 반복되는 가운데 부모가 어디까지 개입해야 하는지, 건강한 관계를 유지하기 위한 방법은 무엇인지에 대한 해법을 제시할 예정이다.패널들은 각자의 연애와 결혼 이야기를 풀어놓으며 공감을 더 한다. 스테이크를 계기로 인연을 맺었다는 혜림과 아내의 적극적인 구애에 처음에는 의구심을 가졌다는 이정규의 이야기가 공개된다. 여기에 스튜디오에 도착한 한 통의 편지를 계기로, 평소 눈물이 없기로 알려진 샘 해밍턴이 눈시울을 붉히며 현장의 분위기를 더욱 깊게 만들었다는 후문이다.웃음과 정보, 따뜻한 여운을 모두 담은 '부모의 첫 성교육' '엄마는 왜 아빠랑 결혼했어?' 편은 5월 11일 오후 10시 50분 EBS 1TV에서 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr