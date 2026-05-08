사진 = 장신영 인스타그램

사진 = 장신영 인스타그램

사진 = 장신영 인스타그램

사진 = 장신영 인스타그램

배우 장신영의 고급스러운 외모가 돋보이는 근황이 눈길을 끈다.최근 장신영은 자신의 인스타그램에 풀잎 이모지를 담은 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 장신영은 나무가 빽빽하게 자리한 숲길 위에 서 있다. 장신영은 화이트 이너에 블랙 상의를 걸친 차분한 스타일을 연출하고 있다. 여기에 카키톤의 롱 스커트를 매치해 자연과 어울리는 색감을 완성했다. 이어진 사진에서 장신영은 길가에 서서 뒤를 돌아보며 미소를 짓고 있다.장신영의 부드러운 표정과 자연스러운 헤어가 편안한 분위기를 더한다. 다른 사진에서 장신영은 숲속 나무들 사이에 서서 두 손을 앞으로 모은 채 여유로운 자세를 취하고 있다. 장신영은 고개를 살짝 들어 위를 바라보며 밝은 표정을 짓고 있다. 또 다른 사진에서 장신영은 길 옆에 서서 휴대폰을 바라보고 있다. 장신영은 한 손에 휴대폰을 들고 고개를 살짝 숙인 채 차분한 분위기를 보이고 있다.이를 본 팬들은 "배경이 조타" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "미녀출" "이렇게 예쁘다니" 등의 댓글을 달았다.앞서 장신영의 남편인 배우 강경준은 2023년 12월 상간남 소송에 휘말리면서 물의를 빚었다. 강경준에게는 당시 5000만원 규모의 손해배상 소송이 제기됐고 강경준 측 법률대리인은 위자료 청구 소송 첫 변론에서 상대방 측 청구를 받아들이는 청구인낙으로 소송 종결했다.한편 장신영이 복귀해 화제가 된 MBC 일일드라마 '태양을 삼킨여자'는 지난해 종영했으며 인기에 힘입어 125회까지 방송됐으며 6.5%를 기록해 눈길을 끌었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr