사진 = 장신영 인스타그램
사진 = 장신영 인스타그램
배우 장신영의 고급스러운 외모가 돋보이는 근황이 눈길을 끈다.

최근 장신영은 자신의 인스타그램에 풀잎 이모지를 담은 멘트와 사진을 올렸다.

사진 속 장신영은 나무가 빽빽하게 자리한 숲길 위에 서 있다. 장신영은 화이트 이너에 블랙 상의를 걸친 차분한 스타일을 연출하고 있다. 여기에 카키톤의 롱 스커트를 매치해 자연과 어울리는 색감을 완성했다. 이어진 사진에서 장신영은 길가에 서서 뒤를 돌아보며 미소를 짓고 있다.
사진 = 장신영 인스타그램
사진 = 장신영 인스타그램
장신영의 부드러운 표정과 자연스러운 헤어가 편안한 분위기를 더한다. 다른 사진에서 장신영은 숲속 나무들 사이에 서서 두 손을 앞으로 모은 채 여유로운 자세를 취하고 있다. 장신영은 고개를 살짝 들어 위를 바라보며 밝은 표정을 짓고 있다. 또 다른 사진에서 장신영은 길 옆에 서서 휴대폰을 바라보고 있다. 장신영은 한 손에 휴대폰을 들고 고개를 살짝 숙인 채 차분한 분위기를 보이고 있다.
사진 = 장신영 인스타그램
사진 = 장신영 인스타그램
이를 본 팬들은 "배경이 조타" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "미녀출" "이렇게 예쁘다니" 등의 댓글을 달았다.
사진 = 장신영 인스타그램
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앞서 장신영의 남편인 배우 강경준은 2023년 12월 상간남 소송에 휘말리면서 물의를 빚었다. 강경준에게는 당시 5000만원 규모의 손해배상 소송이 제기됐고 강경준 측 법률대리인은 위자료 청구 소송 첫 변론에서 상대방 측 청구를 받아들이는 청구인낙으로 소송 종결했다.

한편 장신영이 복귀해 화제가 된 MBC 일일드라마 '태양을 삼킨여자'는 지난해 종영했으며 인기에 힘입어 125회까지 방송됐으며 6.5%를 기록해 눈길을 끌었다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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