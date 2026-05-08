사진 = '침착맨' 유튜브 채널 캡처

사진 = '침착맨' 유튜브 채널 캡처

침착맨과 나폴리 맛피아가 정지선 셰프의 식당을 찾아 요리를 맛보고 솔직한 후기를 나누게 됐다.크리에이터 침착맨이 운영하는 유튜브 채널 '침착맨'에서는 '맛피자의 정지선 셰프 티엔미미 첫 방문'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 침착맨과 나폴리 맛피아는 정지선 셰프의 대표 요리들을 차례로 주문해 먹으며 그간의 소회와 향후 계획을 전하게 됐다.식당 방문이 세 번째인 침착맨과 첫 방문인 나폴리 맛피아는 시작부터 요리사로서 서로의 실력을 확인하고 견제하는 흥미로운 분위기를 형성했다.이들은 '흑백요리사'에서 화제가 되었던 '마라크림 새우'를 맛본 뒤 "소스와 새우의 조화가 훌륭하다"고 평가했으며 이어지는 '흑초 이베리코 갈비'에 대해서는 "지방의 고소함과 흑초의 산미가 완벽한 밸런스를 이룬다"며 극찬을 아끼지 않았다.현장에서는 요리뿐만 아니라 식당의 독특한 메뉴판 설명 문구와 주방 직원들과의 소통 등 다채로운 이야기가 오갔다. '어향완자가지'의 조화로운 식감에 감탄하면서도 '트러플 쇼마이'에 대해서는 트러플 오일 향에 대한 개인적인 호불호를 언급하며 솔직한 논의를 이어갔다. 두 사람은 서로의 요리 스타일을 비교하고 농담을 주고받으며 식사 내내 화기애애한 분위기를 유지했다.영상 말미에서 두 사람은 음식을 통해 각자의 요리 철학을 공유하며 깊은 공감대를 형성했다. 나폴리 맛피아는 침착맨과 함께 향후 자신의 식당에서도 콘텐츠를 촬영하기로 약속하며 훈훈하게 촬영을 마무리했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr