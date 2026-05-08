침착맨과 나폴리 맛피아가 정지선 셰프의 식당을 찾아 요리를 맛보고 솔직한 후기를 나누게 됐다.
크리에이터 침착맨이 운영하는 유튜브 채널 '침착맨'에서는 '맛피자의 정지선 셰프 티엔미미 첫 방문'이라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상에서 침착맨과 나폴리 맛피아는 정지선 셰프의 대표 요리들을 차례로 주문해 먹으며 그간의 소회와 향후 계획을 전하게 됐다.
식당 방문이 세 번째인 침착맨과 첫 방문인 나폴리 맛피아는 시작부터 요리사로서 서로의 실력을 확인하고 견제하는 흥미로운 분위기를 형성했다. 이들은 '흑백요리사'에서 화제가 되었던 '마라크림 새우'를 맛본 뒤 "소스와 새우의 조화가 훌륭하다"고 평가했으며 이어지는 '흑초 이베리코 갈비'에 대해서는 "지방의 고소함과 흑초의 산미가 완벽한 밸런스를 이룬다"며 극찬을 아끼지 않았다.
현장에서는 요리뿐만 아니라 식당의 독특한 메뉴판 설명 문구와 주방 직원들과의 소통 등 다채로운 이야기가 오갔다. '어향완자가지'의 조화로운 식감에 감탄하면서도 '트러플 쇼마이'에 대해서는 트러플 오일 향에 대한 개인적인 호불호를 언급하며 솔직한 논의를 이어갔다. 두 사람은 서로의 요리 스타일을 비교하고 농담을 주고받으며 식사 내내 화기애애한 분위기를 유지했다.
영상 말미에서 두 사람은 음식을 통해 각자의 요리 철학을 공유하며 깊은 공감대를 형성했다. 나폴리 맛피아는 침착맨과 함께 향후 자신의 식당에서도 콘텐츠를 촬영하기로 약속하며 훈훈하게 촬영을 마무리했다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
크리에이터 침착맨이 운영하는 유튜브 채널 '침착맨'에서는 '맛피자의 정지선 셰프 티엔미미 첫 방문'이라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상에서 침착맨과 나폴리 맛피아는 정지선 셰프의 대표 요리들을 차례로 주문해 먹으며 그간의 소회와 향후 계획을 전하게 됐다.
식당 방문이 세 번째인 침착맨과 첫 방문인 나폴리 맛피아는 시작부터 요리사로서 서로의 실력을 확인하고 견제하는 흥미로운 분위기를 형성했다. 이들은 '흑백요리사'에서 화제가 되었던 '마라크림 새우'를 맛본 뒤 "소스와 새우의 조화가 훌륭하다"고 평가했으며 이어지는 '흑초 이베리코 갈비'에 대해서는 "지방의 고소함과 흑초의 산미가 완벽한 밸런스를 이룬다"며 극찬을 아끼지 않았다.
현장에서는 요리뿐만 아니라 식당의 독특한 메뉴판 설명 문구와 주방 직원들과의 소통 등 다채로운 이야기가 오갔다. '어향완자가지'의 조화로운 식감에 감탄하면서도 '트러플 쇼마이'에 대해서는 트러플 오일 향에 대한 개인적인 호불호를 언급하며 솔직한 논의를 이어갔다. 두 사람은 서로의 요리 스타일을 비교하고 농담을 주고받으며 식사 내내 화기애애한 분위기를 유지했다.
영상 말미에서 두 사람은 음식을 통해 각자의 요리 철학을 공유하며 깊은 공감대를 형성했다. 나폴리 맛피아는 침착맨과 함께 향후 자신의 식당에서도 콘텐츠를 촬영하기로 약속하며 훈훈하게 촬영을 마무리했다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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