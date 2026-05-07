'55세' 고현정, 김밥 두 알만 먹는 이유…"응급실行, 수술하고 겨우 살았다"

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이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '걍민경' / '고현정'

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배우 고현정이 최근 불거진 건강 이상설과 극단적인 다이어트 의혹에 대해 직접 입을 열었다.7일 유튜브 채널 ‘걍밍경’에는 ‘고현정 길들이기’라는 제목의 영상이 게재됐다.영상 속 고현정은 최근 달라진 몸 상태와 식습관에 대해 솔직한 이야기를 털어놨다. 고현정은 “예전에는 먹는 걸 정말 좋아했다. 그런데 지금은 음식을 먹는 것 자체가 조심스럽다”며 건강 문제 이후 크게 달라진 일상을 전했다.그는 2020년 응급으로 큰 수술을 받았던 사실도 고백했다. 고현정은 “십이지장과 췌장을 연결하는 부위에 문제가 있었고, 위도 문제가 있었다. 상황이 복합적이었다”며 “당시에는 봉합 수술을 하고 계속 경과를 지켜봤다”고 설명했다.이어 “약을 먹으며 버텼는데 2024년에 스트레스를 크게 받는 일이 몇가지 겹치면서 다시 쓰러졌다”고 털어놨다.특히 응급 상황 당시를 떠올리며 긴박했던 순간도 전했다. 그는 “병원에 가야 하는데 당시엔 CPR 환자가 아니면 안 받아줬다. 바로 받아주는 곳이 없었다”며 “계속 돌다가 정말 참기 힘든 상태가 돼서 겨우 들어갔다”고 말했다.이어 “밤 12시 20분인가 30분에 수술에 들어갔고, 살았다”고 회상해 안타까움을 자아냈다.고현정은 최근 야윈 모습에 대해 “옛날에 말이 좀 느렸다면 지금은 기운이 없다고 많이 느끼시는 것 같다. 이게 기운이 없어 보이는 이유가 진짜 기운이 없다”고 털어놨다.이어 그는 “김밥도 한두 세 알? 먹으면 무슨 일이 날까 봐 무섭고 배가 아픈 게 너무 싫다”고 덧붙였다.또 “다이어트를 심하게 한다고 생각하시는데 그 옛날 젊었을 때도 안 했던 다이어트를 하겠냐”라며 “건강이 왔다 갔다 하는데, 병원도 다니고 있고 독하게 관리도 잘 하고 근력 운동도 빨리 시작하고”며 관리 근황을 밝혔다.앞서 고현정은 야윈 근황과 식사량이 공개되며 화제를 모은 바 있다. 당시 그는 “잘 안 먹는다, 귀찮아서”며 아침으로 사과 두 조각, 저녁에는 뻥튀기를 먹는다고 밝혀 관심을 모았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr