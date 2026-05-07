사진=MBC M '쇼! 챔피언' 방송화면, 'it's Live' 유튜브 채널

그룹 82메이저가 음악 방송 무대에서 성숙한 매력을 자랑했다.그룹 82메이저(82MAJOR, 남성모·박석준·윤예찬·조성일·황성빈·김도균)는 지난 6일 오후 방송된 MBC M '쇼! 챔피언'에 출연해 다섯 번째 미니 앨범 타이틀곡 'Sign'(사인) 컴백 무대를 꾸몄다. 또 이날 유튜브 채널 '잇츠라이브'(it's Live)를 통해 'Sign' 밴드 버전 라이브를 공개했다.'쇼! 챔피언'에서 82메이저는 스트라이프 셔츠에 가죽 타이와 핸드 체인 등 감각적인 액세서리를 매치한 블랙 수트 차림으로 등장했다. 멤버들은 시크한 스타일링으로 카리스마를 발산했다. 82메이저는 몽환적인 멜로디에 맞춰 유려하면서도 힘 있는 춤선을 자랑했다. 특히 손목시계춤과 시간차 댄스로 82메이저만의 퍼포먼스 실력을 보여줬다.잇츠라이브 밴드 버전에서는 생동감 넘치는 밴드 사운드에 맞춰 라이브를 선보였다. 밴드 버전으로 재탄생된 'Sign' 무대에서 82메이저는 생생한 라이브 연주에 맞춰 흔들림 없는 가창력과 래핑을 선보였다.82메이저는 신보 'FEELM'(필름)으로 초동 판매량 12만 장을 돌파하며 '커리어 하이'를 달성했다. 스페인과 베트남 아이튠즈 차트 1위와 더불어 중국 음원 플랫폼 왕이뮤직에서도 상위권에 진입했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr