유재필이 백상예술대상 레드카펫 MC로 발탁됐다. / 사진=텐아시아DB

유재필은 '백상예술대상'에서 김하은 아나운서와 호흡을 맞출 예정이다. / 사진제공=FNC

개그맨 유재필이 '백상예술대상' 레드카펫 MC로 발탁됐다.오는 8일 서울 삼성동 코엑스에서 '제62회 백상예술대상'에서 열린다. 유재필은 JTBC 김하은 아나운서와 함께 레드카펫 MC를 맡아 현장 분위기를전한다.유재필은 그동안 다양한 K팝 행사와 제작발표회, 쇼케이스, 팬미팅, 레드카펫 행사 등에서 안정적인 진행과 친근한 입담으로 꾸준히 호평을 받아왔다. 특히 아티스트와 자연스럽게 호흡하는 센스 있는 진행으로 현장 분위기를 편안하게 이끈다는 평가를 받고 있다.2015년 SBS 15기 공채 개그맨으로 데뷔한 유재필은 MC와 예능, 웹 콘텐츠 등 여러 분야에서 입지를 다지고 있다. 최근에는 각종 공연과 행사 MC는 물론 웹 콘텐츠 진행까지 활동 영역을 넓히며 활발한 행보를 이어가고 있다.백상예술대상은 국내 대표 종합 예술 시상식으로 꼽힌다. 시상식 진행은 신동엽, 수지, 박보검이 맡았다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr