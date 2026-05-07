'나솔사계'가 13기 상철과 27기 현숙의 대치를 예고했다. / 사진 제공=ENA,SBS Plus

'나솔사계'는 매주 목요일 밤 방송된다. / 사진제공=ENA,SBS Plus

'나솔사계' 13기 상철과 27기 현숙이 전면 대치하며 냉기류를 풍긴다.7일 방송되는 ENA와 SBS Plus의 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 솔로남녀가 데이트를 다녀온 뒤 각자의 노선을 정리하는 모습이 펼쳐진다.앞서 25기 영자와 데이트를 즐긴 13기 상철은 숙소로 복귀해 공용 거실에서 밥을 먹는다. 이때 27기 현숙이 나타나고 그는 13기 상철과 인사도 하지 않은 채 멀찍이 떨어져 앉는다. 어색한 기류 속 15기 영철은 27기 현숙에게 지금 마음에 두고 있는 남자가 있는지 묻는다. 27기 현숙은 "다 아웃!"이라고 단호하게 외치더니 "난 지금 0부터 다시 시작할 건데?"라며 시니컬한 웃음을 짓는다.이에 표정이 굳어진 13기 상철은 묵묵히 식사에만 열중한다. 직후 제작진과의 인터뷰에서 그는 "(27기 현숙의 말에) 그럼 뭐 나도 굳이?"라는 반응을 보인다. 이를 본 MC 데프콘은 "어휴, 그럼 끝났네"라며 두 사람의 파국을 예감한다.이후 두 사람은 냉랭한 기류 속 공용 거실에서 다른 솔로남녀들과 대화를 나눈다. 그러던 중 13기 상철은 '채식추구자' 24기 순자가 장난을 치자 "어쩌다가 우리 24기 순자 님이 광대 포지션이 됐어?"라고 농담을 던진다. 이에 27기 현숙은 싸늘한 눈빛으로 정색하는 표정을 지어 분위기를 얼어붙게 만든다. 각자의 자존심 때문에 대치를 이어가는 두 사람이 과연 대화로 오해를 풀 수 있을지, 이대로 '썸붕'을 맞을지 궁금증이 쏠린다.'나솔사계'는 매주 목요일 밤 10시 30분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr