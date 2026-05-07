임지연, 허남준이 '멋진 신세계' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다./사진제공=SBS

배우 이도현(31)과 공개 열애 중인 임지연(35)이 허남준(32)과의 로맨스 호흡을 자랑했다.7일 서울 양천구 목동 SBS홀에서 SBS 새 금토드라마 '멋진 신세계' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 한태섭 감독과 배우 임지연, 허남준, 장승조, 김민석, 이세희가 참석했다.'멋진 신세계'는 희대의 조선 악녀 영혼이 씌어 악질 해진 무명배우 신서리(임지연 분)와 자본주의가 낳은 괴물이라 불리는 악질 재벌 차세계(허남준 분)의 일촉즉발 전쟁 같은 로맨스 코미디 드라마다. 드라마 ‘스토브리그’, ‘치얼업’ 등을 연출한 한태섭 감독과 신예 강현주 작가가 의기투합했다.허남준은 임지연에 대해 "여태까지 함께한 여자 배우가 다 좋았지만, 살면서 손에 꼽을 정도로 성격이 너무 좋았다. 힘든 상황 속에서도 컷을 하면 둘이 항상 대화를 했다. 뒤로 갈 수록 점점 편해지고 자연스러워지는 걸 느꼈다"며 "케미에 있어서는 정말 자신이 있다"고 말했다.임지연은 “허남준이 아닌 차세계가 상상이 안될 정도로 의지를 많이 했다. 서리가 만나야할 사람들이 많아서 지쳐있었는데, 세계로서 북돋아줄 때가 많았다. 연기적으로나 현장을 이길 수 있는 것들이 많았고, 저에게 비타민 같았다"며 "기특하기도 하고, 제가 많이 예뻐해서 헤어지는 게 아쉬울 정도였다. 이런 것들이 드라마에 녹아들 것이라고 생각한다. 케미는 충분히 기대해주셔도 될 것 같다"고 자신했다.'멋진 신세계'는 오는 8일 오후 9시 50분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr