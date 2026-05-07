진이한이 출연하는 '신랑수업2' 8회가 5월 7일 방송된다. / 사진=텐아시아DB

'신랑수업2' 8회가 5월 7일 방송된다. / 사진제공=채널A '신랑수업2'

'신랑수업2' 진이한이 11살 연하 병원 종사자인 '썸녀' 정이주에게 드디어 자신의 마음을 고백한다.7일 밤 10시 방송되는 채널A '신랑수업2' 8회에서는 진이한이 '찐친' 홍석천의 연애 조언에 힘입어 정이주에게 불도저급으로 직진하는 모습이 펼쳐진다.진이한은 '절친' 홍석천과 만나 연애 고민을 털어놓는다. 그는 "(정)이주 씨와 만날수록 마음이 열리는 건 맞지만, 나이가 들어가면서 더 조심스러워진다"고 고백한다. 이어 "사실 (소개팅한 지 얼마 안 되어서) 이주 씨가 생일이었는데, 어떻게 해야 하나 고민하다가 그냥 넘어갔다. 뒤늦게 후회가 밀려왔다"고 밝힌다. 이에 홍석천을 비롯한 '스튜디오 멘토 군단' 이승철, 탁재훈, 송해나는 "축하 메시지 정도는 보냈어야 하지 않나?", "이주 씨가 서운했을 수 있겠다", "소중한 이벤트를 놓쳐서 아쉽다"라고 지적한다.잠시 후, 진이한은 정이주가 찾아오자 홍석천에게 정식으로 소개한다. "손금을 봐 주겠다"는 홍석천의 지원사격 덕분에 '손 맞대기'에도 성공한다. 설레는 기류 속 두 사람은 양재천 벚꽃길에서 단둘만의 '밤 데이트'를 즐긴다. 여기서 진이한은 '필름 카메라'까지 챙겨와 정이주를 찍어주는 정성을 보여준다. 데이트 말미 "이주 씨를 향한 좋은 마음이 점점 커지고 있다"고 고백한다. 또한 그는 정이주의 손을 잡을 타이밍을 보다가 드디어 손을 잡는다. 과연 정이주가 진이한의 직진에 어떤 반응을 보일지 폭풍 관심이 쏠린다.홍석천의 지원사격으로 가까워진 진이한·정이주가 '오늘부터 1일'이 될 수 있을지, 두 사람의 설렘 가득한 데이트는 7일 밤 10시 방송되는 '신랑수업2' 8회에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr