방탄소년단 멕시코 / 사진 제공=빅히트 뮤직(하이브)

방탄소년단 멕시코 / 사진 제공=빅히트 뮤직(하이브)

그룹 방탄소년단(BTS)이 멕시코 대통령을 만났다.방탄소년단은 6일(이하 현지시간) 멕시코시티의 대통령실에서 클라우디아 셰인바움(Claudia Sheinbaum) 멕시코 대통령과 만났다. 이번 방문은 셰인바움 대통령의 공식 초청으로 성사돼 오후 4시 50분부터 약 40분 동안 진행됐다.셰인바움 대통령은 많은 현지인들이 오랜 시간 방탄소년단의 공연을 기다려왔다며 환영했다. 멕시코 정부는 이들을 '귀빈 방문객'(Visitantes Distinguidos)으로 대하서 기념패를 전달했다. 기념패에는 방탄소년단이 음악을 통해 멕시코 청년들에게 영감을 주고 존중과 공감, 다양성, 평화의 문화를 바탕으로 한 공동체 형성에 기여했다는 내용이 담겼다.일곱 멤버는 대통령과 함께 발코니로 나와 소칼로 광장에 모인 시민들과 인사했다. 광장에 운집한 약 5만 인파가 뜨거운 환호로 방탄소년단을 반겼다. 멤버들은 스페인어로 멕시코가 그리웠다고 말하며 "에너지가 정말 대단하다. 응원해 주셔서 감사하다"라고 했다.셰인바움 대통령은 만남 이후 개인 SNS에 "멕시코 청년들이 가장 사랑하는 그룹을 기쁘게 맞이했다. 방탄소년단의 음악과 이들이 전하는 가치는 멕시코와 대한민국을 하나로 이어준다"라는 내용의 글을 올렸다.방탄소년단은 7일, 9~10일 총 3일간 멕시코시티 에스타디오 GNP 세구로스(Estadio GNP Seguros)에서 콘서트를 개최하며, 3회 공연 모두 매진됐다. 멕시코시티 상공회의소는 이번 콘서트가 약 1억 750만 달러(한화 약 1557억 원) 규모의 경제적 파급 효과를 낼 것으로 예상했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr