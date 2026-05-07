'무명전설' 박민수가 탄탄한 가창력으로 결승전의 밤을 달궜다.
지난 6일 방송된 MBN '무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁'(이하 '무명전설')에서는 결승 1차전 '히트곡 미션'이 펼쳐졌다.
이날 박민수는 7주 차 '국민의 선택' 5위라는 지지를 업고 출격했다. 박민수는 선배 가수이자 작곡가 신유의 야심작인 '어영차!'를 선곡했다. 박민수는 "영화 '전우치'를 모티프 삼아 한 편의 작품 같은 무대를 준비했다"며 남다른 각오를 보였다.
신유는 곡 디렉팅 과정에서 "아이돌의 세련미는 물론, 트로트의 감칠맛과 판소리의 짙은 감성까지 모두 녹여내야 하는 고난도 곡"이라며 "마치 지드래곤처럼 다채로운 색깔을 너만의 스타일로 온전히 소화해 달라"고 주문했다.
이에 박민수는 동료 성리에게 조언을 구하는 등 무대 완성도를 높이기 위해 고군분투했다. 특히 에어로빅 연습실을 깜짝 방문해 팬들과 직접 호흡한 박민수는 "새로운 모습으로 대중에게 더 큰 사랑을 받고자 온 힘을 다해 준비했다. 끝까지 지켜봐 주시고 응원해 달라. 어영차!"라며 다부진 출사표를 던졌다.
본 무대에서 퓨전 한복을 입고 등장한 박민수는 강렬한 매력을 뿜어냈다. 한국적인 멋을 살린 부채를 자유자재로 활용하며 화려한 안무를 펼쳐낸 박민수는 쉴 새 없이 몰아치는 격렬한 움직임 속에서도 한 치의 흔들림 없는 탁월한 가창력을 보여줬다.
심사위원들의 칭찬도 쏟아졌다. 신유는 "신나고 에너제틱한 무대 이면에 네가 얼마나 고생했는지 알기에 가슴이 뭉클했다"면서 "그간의 고생을 '어영차!' 무대로 시원하게 날려버린 것 같다. 곡을 이토록 훌륭하게 표현해 주어 고맙고, 이 노래와 날아다녔으면 좋겠다"며 애정 어린 찬사를 보냈다.
조항조는 "'지금까지 얻은 인기는 모두 거품일 뿐'이라는 박민수의 한마디에 깊은 감명을 받았다. 모든 참가자에게 귀감이 될 만한 훌륭한 마음가짐"이라며 "자기 스스로를 되돌아볼 수 있는 위치에서 늘 발전하는 모습 보여줬으면 좋겠다. 최고였다"고 칭찬했다.
경연은 톱 프로단 점수 600점과 국민 프로단 점수 400점을 합산해 총 1000점 만점으로 평가됐다. 최종 우승자는 결승 1차전과 2차전 점수를 더한 총 5000점 만점 기준으로 결정된다. 박민수는 총점 760점으로 6위를 차지했다.
한편 이날 방송된 '무명전설'은 유료 가구 기준 시청률 8.54%, 최고 시청률 9.08%를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했다. 뿐만 아니라 11주 연속 수요일 예능 프로그램 1위, 전 채널 동시간대 1위 및 종합편성채널 전체 1위를 차지했다.
'무명전설' 최종 우승자는 오는 13일 오후 9시 10분 결승 2차전에서 생방송으로 결정된다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
지난 6일 방송된 MBN '무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁'(이하 '무명전설')에서는 결승 1차전 '히트곡 미션'이 펼쳐졌다.
이날 박민수는 7주 차 '국민의 선택' 5위라는 지지를 업고 출격했다. 박민수는 선배 가수이자 작곡가 신유의 야심작인 '어영차!'를 선곡했다. 박민수는 "영화 '전우치'를 모티프 삼아 한 편의 작품 같은 무대를 준비했다"며 남다른 각오를 보였다.
신유는 곡 디렉팅 과정에서 "아이돌의 세련미는 물론, 트로트의 감칠맛과 판소리의 짙은 감성까지 모두 녹여내야 하는 고난도 곡"이라며 "마치 지드래곤처럼 다채로운 색깔을 너만의 스타일로 온전히 소화해 달라"고 주문했다.
이에 박민수는 동료 성리에게 조언을 구하는 등 무대 완성도를 높이기 위해 고군분투했다. 특히 에어로빅 연습실을 깜짝 방문해 팬들과 직접 호흡한 박민수는 "새로운 모습으로 대중에게 더 큰 사랑을 받고자 온 힘을 다해 준비했다. 끝까지 지켜봐 주시고 응원해 달라. 어영차!"라며 다부진 출사표를 던졌다.
본 무대에서 퓨전 한복을 입고 등장한 박민수는 강렬한 매력을 뿜어냈다. 한국적인 멋을 살린 부채를 자유자재로 활용하며 화려한 안무를 펼쳐낸 박민수는 쉴 새 없이 몰아치는 격렬한 움직임 속에서도 한 치의 흔들림 없는 탁월한 가창력을 보여줬다.
심사위원들의 칭찬도 쏟아졌다. 신유는 "신나고 에너제틱한 무대 이면에 네가 얼마나 고생했는지 알기에 가슴이 뭉클했다"면서 "그간의 고생을 '어영차!' 무대로 시원하게 날려버린 것 같다. 곡을 이토록 훌륭하게 표현해 주어 고맙고, 이 노래와 날아다녔으면 좋겠다"며 애정 어린 찬사를 보냈다.
조항조는 "'지금까지 얻은 인기는 모두 거품일 뿐'이라는 박민수의 한마디에 깊은 감명을 받았다. 모든 참가자에게 귀감이 될 만한 훌륭한 마음가짐"이라며 "자기 스스로를 되돌아볼 수 있는 위치에서 늘 발전하는 모습 보여줬으면 좋겠다. 최고였다"고 칭찬했다.
경연은 톱 프로단 점수 600점과 국민 프로단 점수 400점을 합산해 총 1000점 만점으로 평가됐다. 최종 우승자는 결승 1차전과 2차전 점수를 더한 총 5000점 만점 기준으로 결정된다. 박민수는 총점 760점으로 6위를 차지했다.
한편 이날 방송된 '무명전설'은 유료 가구 기준 시청률 8.54%, 최고 시청률 9.08%를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했다. 뿐만 아니라 11주 연속 수요일 예능 프로그램 1위, 전 채널 동시간대 1위 및 종합편성채널 전체 1위를 차지했다.
'무명전설' 최종 우승자는 오는 13일 오후 9시 10분 결승 2차전에서 생방송으로 결정된다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
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