'무명전설'에서 박민수가 결승 1차전 '히트곡 미션'을 치뤘다. / 사진=MBN '무명전설'

'무명전설' 박민수가 탄탄한 가창력으로 결승전의 밤을 달궜다.지난 6일 방송된 MBN '무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁'(이하 '무명전설')에서는 결승 1차전 '히트곡 미션'이 펼쳐졌다.이날 박민수는 7주 차 '국민의 선택' 5위라는 지지를 업고 출격했다. 박민수는 선배 가수이자 작곡가 신유의 야심작인 '어영차!'를 선곡했다. 박민수는 "영화 '전우치'를 모티프 삼아 한 편의 작품 같은 무대를 준비했다"며 남다른 각오를 보였다.신유는 곡 디렉팅 과정에서 "아이돌의 세련미는 물론, 트로트의 감칠맛과 판소리의 짙은 감성까지 모두 녹여내야 하는 고난도 곡"이라며 "마치 지드래곤처럼 다채로운 색깔을 너만의 스타일로 온전히 소화해 달라"고 주문했다.이에 박민수는 동료 성리에게 조언을 구하는 등 무대 완성도를 높이기 위해 고군분투했다. 특히 에어로빅 연습실을 깜짝 방문해 팬들과 직접 호흡한 박민수는 "새로운 모습으로 대중에게 더 큰 사랑을 받고자 온 힘을 다해 준비했다. 끝까지 지켜봐 주시고 응원해 달라. 어영차!"라며 다부진 출사표를 던졌다.본 무대에서 퓨전 한복을 입고 등장한 박민수는 강렬한 매력을 뿜어냈다. 한국적인 멋을 살린 부채를 자유자재로 활용하며 화려한 안무를 펼쳐낸 박민수는 쉴 새 없이 몰아치는 격렬한 움직임 속에서도 한 치의 흔들림 없는 탁월한 가창력을 보여줬다.심사위원들의 칭찬도 쏟아졌다. 신유는 "신나고 에너제틱한 무대 이면에 네가 얼마나 고생했는지 알기에 가슴이 뭉클했다"면서 "그간의 고생을 '어영차!' 무대로 시원하게 날려버린 것 같다. 곡을 이토록 훌륭하게 표현해 주어 고맙고, 이 노래와 날아다녔으면 좋겠다"며 애정 어린 찬사를 보냈다.조항조는 "'지금까지 얻은 인기는 모두 거품일 뿐'이라는 박민수의 한마디에 깊은 감명을 받았다. 모든 참가자에게 귀감이 될 만한 훌륭한 마음가짐"이라며 "자기 스스로를 되돌아볼 수 있는 위치에서 늘 발전하는 모습 보여줬으면 좋겠다. 최고였다"고 칭찬했다.경연은 톱 프로단 점수 600점과 국민 프로단 점수 400점을 합산해 총 1000점 만점으로 평가됐다. 최종 우승자는 결승 1차전과 2차전 점수를 더한 총 5000점 만점 기준으로 결정된다. 박민수는 총점 760점으로 6위를 차지했다.한편 이날 방송된 '무명전설'은 유료 가구 기준 시청률 8.54%, 최고 시청률 9.08%를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했다. 뿐만 아니라 11주 연속 수요일 예능 프로그램 1위, 전 채널 동시간대 1위 및 종합편성채널 전체 1위를 차지했다.'무명전설' 최종 우승자는 오는 13일 오후 9시 10분 결승 2차전에서 생방송으로 결정된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr