최연수 / 사진 = 최연수 SNS

최현석 셰프의 딸이자 모델 최연수가 조기 출산 소식을 전했다.6일 최연수는 자신의 SNS에 "갑자기 빠르게 아기를 낳게 됐다"는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 최연수는 의료원을 찾아 손목에 수액을 맞은 채 엄지를 치켜들고 미소를 지었다.그는 "임신성 고혈압이 와서 (출산이) 한 달이나 앞 당겨졌다"고 설명했다. 이어 "그래도 아기가 좀 잘 컸고 제 컨디션도 딱히 문제 없다"며 "그냥 혈압만 높아서 (그렇다)"고 답했다. 최연수는 "이왕 이렇게 된 거 잘 낳고 오겠다"며 "(출산 과정) 롱폼도 올려보려고 부지런히 찍었으니까 꼭 올리겠다"고 덧붙였다.한편, 최연수는 스타셰프 최현석의 딸로 지난해 9월 12세 연상의 밴드 딕펑스 멤버 김태현과 결혼후 3개월 만에 임신 소식을 전한 바 있다. 이후 그는 "지금 제 몸 증상이랑 여러가지 따져봤을 때 저한테 맞는 방법은 제왕(절개)인 것 같다"며 자연분만 대신 제왕 절개 수술을 택했다고 알렸다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr