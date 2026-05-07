사진 제공- VAST엔터테인먼트

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김서안의 몽환적인 무드가 담긴 비주얼 컷이 공개되었다.SBS 수목드라마 <오늘도 매진했습니다>에서 ‘나진이’ 역으로 활약 중인 배우 김서안이 새로운 화보를 통해 극 중 캐릭터와는 또 다른 매력을 선보였다. 밝고 생기 넘치는 이미지와 달리, 이번 화보에서는 한층 깊어진 감성으로 시선을 사로잡는다.공개된 사진 속 김서안은 화이트 레이스 블라우스와 크로셰 버킷햇, 오버사이즈 보우 헤어밴드 등 여성스러운 스타일링을 소화하며 다양한 무드를 표현했다. 컬러와 흑백을 오가는 연출 속에서 맑은 눈빛과 절제된 표정이 어우러져 청순하면서도 몽환적인 분위기를 완성했다.네이버 시리즈온 드라마 <세상 잘 사는 지은씨2>로 데뷔한 김서안은 이후 웹드라마 〈소녀의 세계〉, 〈썸웨이〉 등을 통해 꾸준히 필모그래피를 쌓아왔다. 이어 MBC 드라마 〈연인〉과 〈수사반장 1958〉에 연이어 출연하며 작품마다 안정적인 연기력과 섬세한 감정 표현으로 주목받았으며, 2022년에는 고(故) 이순재 연출의 연극 〈갈매기〉에서 치열한 경쟁을 뚫고 주인공 ‘니나’ 역에 발탁돼 무대에서도 존재감을 드러낸 바 있다.한편, 김서안은 방영중인 드라마 〈오늘도 매진했습니다〉에서 생동감 있는 캐릭터로 극에 활력을 더하며 호감지수를 높이고 있다. 작품 속 친근한 매력과 화보에서의 감성적인 분위기를 넘나들며 한층 넓어진 스펙트럼을 보여주고 있는 만큼, 앞으로의 행보에도 기대가 모인다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr