배우 이성욱 / 사진 = 사람엔터테인먼트 출처

지난해 SBS 연기대상 남자 조연상을 수상한 배우 이성욱이 JTBC 새 토일드라마 '신입사원 강회장'에 합류한다.배우 이성욱이 '신입사원 강회장'(크리에이터 김순옥/ 극본 현지민/ 연출 고혜진/제작 SLL, 코퍼스코리아/ 원작 산경)에 캐스팅됐다. '신입사원 강회장'은 사업의 신이라 불리는 굴지의 대기업 최성그룹 회장 강용호가 사고로 원치 않는 2회차 인생을 살게 되며 펼쳐지는 리마인드 라이프 스토리를 담은 드라마다.이성욱은 극 중 최성물산 자재2팀 부장 박봉기 역을 맡았다. 박봉기는 한물간 에이스이자 평화주의자인 인물. 특채 출신이라는 배경에서 비롯된 자격지심을 내면에 품고 있는 그는 황준현(이준영 분)을 인턴으로 맞이하며 다양한 사건과 상황에 휘말리게 된다. 복잡하게 얽힌 이해관계 속에서 갈등과 균형을 오가며 극에 활기를 부여할 예정이다.이성욱은 넷플릭스 시리즈 '경성크리처', '아무도 없는 숲속에서', 쿠팡플레이 '미끼', JTBC 드라마 '기상청 사람들 : 사내연애 잔혹사 편' 등에서 유일무이한 존재감을 드러냈다. 특히 SBS 드라마 '트라이 : 우리는 기적이 된다'와 넷플릭스 시리즈 '애마'에서는 강렬한 빌런 캐릭터를 각기 다른 결로 완성하며 더욱 주목받았다. 올해 방영 예정인 SBS '닥터X : 하얀 마피아의 시대'는 물론 '신입사원 강회장'까지 기대작들에 연이어 출연을 예고하며 대세 배우로서의 입지를 더욱 공고히 하고 있다.JTBC 새 토일드라마 '신입사원 강회장'은 오는 5월 30일 밤 10시 40분에 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr