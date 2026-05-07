MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’ 397회에는 배우 이연이 출격한다. / 사진제공= MBC ‘전지적 참견 시점’

MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’ 397회에는 배우 이연이 출격한다. / 사진제공= MBC ‘전지적 참견 시점’

MBC '21세기 대군부인'에서 아이유와 티격태격 케미를 자랑하는 도비서 배우 이연이 MBC '전지적 참견 시점'을 통해 예능에 첫 출격한다.오는 9일(토) 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(기획 강영선, 연출 김윤집·전재욱·김해니·정동식·이다운, 작가 여현전) 397회에는 '소년심판' 촉법소년 역으로 강렬한 눈도장 찍고, '약한 영웅', 'D.P.', 그리고 올 상반기 최고 히트작 '21세기 대군부인'에서 아이유와 찰떡 케미를 보여주고 있는 도비서까지, 스크린과 브라운관을 오가며 독보적인 존재감을 드러내고 있는 대세 배우 이연이 출격한다.이른 아침부터 고프코어룩으로 무장한 이연이 향한 곳은 서울의 중심 인왕산. 소문난 '등산 러버' 이연은 쉬는 날이나 촬영 중 텀이 생길 때마다 서울 일대 산을 섭렵한다. '전직 육상선수'답게, 끝없이 펼쳐진 돌계단도 거침없이 뛰어오르는 에너지 넘치는 모습에 참견인들도 감탄을 금치 못했다는 후문. 이어 '파워E'답게 쉬는 날 여행•마라톤•사람들을 만나며 시간을 보내고, 집에선 잠만 잔다는 매니저의 제보까지 이어지며 자유분방 '파워E' EEEE연에 대한 궁금증이 더욱 커진다.등산 후 이연이 향한 곳은 도심 속 유황온천. 운동 후 즐기는 시원한 온천의 매력에 빠져, 지방에 있는 온천까지 모두 찾아다니는 '온천 마니아'가 됐다고. 이어 이연의 단골 백반집도 공개된다. 밥과 반찬이 모두 무제한인 초특급 백반집에 참견인들의 이목이 집중된다. '21세기 MZ 스타' 이연의 아재력 폭발 반전 힐링 코스에 본 방송이 기다려진다.이 밖에도 이연의 다재다능 면모도 공개된다. 휴식기 동안 바리스타 자격증을 취득해 잠시 카페를 운영하기도 했었다는 이연. 능숙하게 드립 커피를 내리는 그녀의 모습에서 또다른 반전 매력이 포착된다. 이어 깜짝 손님도 찾아온다. 그 정체는 영화 '살목지'로 최고 핫한 배우 이종원. 같은 회사 소속으로 인연을 맺은 이종원은 이연의 가장 친한 '남사친'이라고. 서로 옷장을 공유할 만큼 가깝다는 두 사람은 거침없이 서로의 작품 피드백을 주고 받으며 찐남매 케미를 발산한다. 이들은 과연 어떤 이야기를 풀어놓을지 궁금증을 더한다.오는 9일 토요일 밤 11시 10분 MBC '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr