22기 현숙, 출산해도 여리여리…16기 광수와 재혼 준비 완료

‘나는 솔로’ 22기 현숙이 남자친구인 16기 광수, 딸과 남해로 떠났다.최근 22기 현숙은 남해 여행 사진을 게재했다. 22기 현숙과 16기 광수, 현숙의 딸은 남해에 위치한 풀빌라에서 수영을 즐기고 있다. 22기 현숙은 흰색 비키니를 입고 여리여리한 바디라인을 뽐냈다.한편, 22기 현숙과 16기 광수는 각각 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 돌싱 특집에 출연해 화제를 모았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr