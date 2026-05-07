'정경호♥' 수영, 父 알고보니 시각 장애였다…"15년 투병 끝 시력 잃어" ('유퀴즈')

최수영이 부친의 시각 장애에 대해 언급했다. / 사진=텐아시아DB

배우 정경호와 공개 열애 중인 수영이 부친의 시각 장애를 밝혔다.지난 6일 방송된 tvN '유퀴즈 온 더 블럭'에는 소녀시대 '효리수' 효연, 유리, 수영이 출연했다.이날 수영 멤버들에게 고마웠던 순간에 대해 "아버지께서 실명 퇴치 운동 본부 회장님이 돼서 운영을 하고 계신다. 후원이나 봉사 제안을 주실 때마다 혼자 가서 했었는데, 유리가 어느 날 '아빠가 그렇게 좋은 일 하시는데 왜 얘기 안 했어?'라면서 기부도 해줬다. 멤버들 모두 기부를 꾸준히 해주고 있다"고 말했다. 이어 "가족 일도 같이 짊어지는 느낌이라 고맙다"며 ""말하지 않아도 알아주는 존재가 있다는 게 좋았다"고 덧붙였다.수영 아버지는 현재 망막색소변성증 질환을 앓고 있다고. 그는 "15년 정도 되셔서 거의 시력이 안 보이게 됐다"고 밝혔다.유리는 "일 이외 가족 일, 개인사도 당연히 챙겨야 하는 때가 되지 않았나 라는 생각이 자연스럽게 들었다"며 "저 또한 멤버들에게 그런 도움을 받은 적이 있다. 그 힘이 눈덩이처럼 불어나서 절 지지해 준다고 느꼈을 때 어떤 일이든 전혀 어렵지 않다고 생각이 든다"고 해 훈훈함을 자아냈다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr