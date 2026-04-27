가수 김용빈이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

김용빈은 지난 24일 방송된 KBS 2TV ‘편스토랑’에 신입 편셰프로 출연했다./ 사진캡처-KBS2 ‘편스토랑’

가수 김용빈이 '편스토랑'에 출연했다.김용빈은 지난 24일 방송된 KBS 2TV '편스토랑'에 신입 편셰프로 출연했다. 이날 김용빈은 밝은 미소로 스튜디오에 등장해 인사를 건넸다. '트롯 프린스'라는 소개와 함께 등장한 그는 "지난 출연 이후 혼자 요리를 연습해 보니 점점 재미를 느끼게 됐다"며 재출연 계기를 밝혔다. 이어 "오늘은 (셰프로) 1등을 하려고 왔다"고 포부를 전했다.김용빈은 휴가를 맞아 고향인 대구를 찾았다. 그는 모교인 수성초등학교를 비롯해 어린 시절 자주 찾던 문구점과 분식집을 방문하며 추억을 되짚었다. 특히 문구점 사장님이 2004년 발매된 그의 데뷔 앨범을 여전히 간직하고 있어 놀라움을 자아냈다. 분식집 사장님 역시 어린 시절 즐겨 먹던 메뉴를 기억하고 있어 훈훈함을 더했다.할머니의 흔적이 고스란히 남아 있는 집을 둘러보던 그는 정성스럽게 모아둔 신문 스크랩을 발견하고 깊은 감정에 잠겼다. 김용빈은 "할머니는 제 편이 아무도 없더라도 끝까지 제 편이 되어주실 분"이라며 애틋한 마음을 전했다.이어 김용빈은 "할머니께서 제가 1등 하는 걸 못 보고 돌아가셨다"며 "6개월 동안 아프신 모습을 지켜보는 시간이 제 인생에서 가장 힘들었다"고 털어놓으며 눈시울을 붉혀 시청자들의 마음을 먹먹하게 했다.이후 숙소로 돌아온 김용빈은 고모에게 전화를 걸어 할머니의 레시피를 전수받았다. 그는 호박자작이를 비롯해 고등어 무조림, 갈치구이를 차례로 완성하며 정성을 더했다. 완성된 음식을 바라보며 "옛날에 할머니가 해주시던 그 냄새가 난다"고 말해 뭉클함을 자아냈다.김용빈은 직접 만든 도시락을 들고 할머니의 산소를 찾았다. 그는 "편스토랑 덕분에 할머니께 밥을 해드릴 수 있어 감사하다"고 전했다. 이어 생전에 할머니가 좋아하셨던 '보고 싶은 얼굴'을 무반주로 짧게 가창해 현장에 깊은 여운을 남기며 방송은 마무리됐다.한편, 김용빈은 '미스터트롯3'에서 최종 우승을 차지하며 상금 3억원을 수령했다. 또한 지난해 7월 우승 특전곡 '어제도 너였고 오늘도 너여서'를 발표하며 활발히 활동 중이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr