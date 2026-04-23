금괴만 1500억 있다고?…'대부업체 말단 직원' 김성철, 박보영과 경쟁('골드랜드')

배우 김성철이 ‘골드랜드’를 통해 또 한 번 연기 스펙트럼을 확장한다.
디즈니+의 오리지널 시리즈 '골드랜드'는 밀수 조직의 1500억 금괴를 손에 넣은 '김희주'(박보영 분)가 탐욕과 배신이 뒤엉킨 아수라장 속에서 금을 독차지하기 위해 사투를 벌이는 생존 스릴러다.
그 가운데 김성철은 희주에게 금괴가 있다는 사실을 가장 먼저 눈치챈 대부 업체 말단 조직원 ‘우기’ 역으로 분한다. 그는 겉으로는 희주에게 협력하는 듯 보이지만 친근한 얼굴 뒤 능청스러운 태도로 자신의 속내를 감춘 채 긴장감을 더하는 인물. 우기는 상황에 따라 태도를 바꾸며 예측할 수 없는 선택을 이어가 극의 몰입도를 끌어올릴 전망이라고. 김성철이 이번 작품에서 '우기'를 통해 색다른 연기 변신을 선보인다. 그는 물이 빠진듯한 탈색 머리와 거칠고 날티나는 말투 등 디테일한 설정을 더해 전작과는 다른 결의 서스펜스를 예고한 것. 이에 김성철이 ‘골드랜드’에서 펼칠 활약에 기대가 모인다.
한편 김성철을 비롯해 박보영, 이현욱, 이광수 등이 출연하는 디즈니+의 오리지널 시리즈 ‘골드랜드’는 오는 29일 1~2회 공개를 시작으로, 매주 수요일 2개씩 총 10개의 에피소드로 전 세계 시청자들을 만날 예정이다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
디즈니+의 오리지널 시리즈 '골드랜드'는 밀수 조직의 1500억 금괴를 손에 넣은 '김희주'(박보영 분)가 탐욕과 배신이 뒤엉킨 아수라장 속에서 금을 독차지하기 위해 사투를 벌이는 생존 스릴러다.
그 가운데 김성철은 희주에게 금괴가 있다는 사실을 가장 먼저 눈치챈 대부 업체 말단 조직원 ‘우기’ 역으로 분한다. 그는 겉으로는 희주에게 협력하는 듯 보이지만 친근한 얼굴 뒤 능청스러운 태도로 자신의 속내를 감춘 채 긴장감을 더하는 인물. 우기는 상황에 따라 태도를 바꾸며 예측할 수 없는 선택을 이어가 극의 몰입도를 끌어올릴 전망이라고. 김성철이 이번 작품에서 '우기'를 통해 색다른 연기 변신을 선보인다. 그는 물이 빠진듯한 탈색 머리와 거칠고 날티나는 말투 등 디테일한 설정을 더해 전작과는 다른 결의 서스펜스를 예고한 것. 이에 김성철이 ‘골드랜드’에서 펼칠 활약에 기대가 모인다.
한편 김성철을 비롯해 박보영, 이현욱, 이광수 등이 출연하는 디즈니+의 오리지널 시리즈 ‘골드랜드’는 오는 29일 1~2회 공개를 시작으로, 매주 수요일 2개씩 총 10개의 에피소드로 전 세계 시청자들을 만날 예정이다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
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