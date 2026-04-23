옥택연/ 사진=텐아시아 DB

그룹 2PM(투피엠) 멤버 겸 배우 옥택연의 결혼식에 멤버들이 총출동한다.옥택연은 오는 24일 서울 모처에서 4세 연하 연인과 결혼식을 올린다. 두 사람은 10년 넘게 사랑을 이어온 끝에 결실을 맺는다.비연예인인 예비 신부를 배려해 결혼식 일정을 포함한 모든 진행사항은 비공개로 진행된다.이 가운데 축가는 같은 팀 멤버인 준케이, 장우영, 이준호, 닉쿤이 맡고, 사회는 팀 내 첫 번째 유부남이 된 황찬성이 맡아 의미를 더한다.2020년부터 열애 사실을 인정하고 공개 연애를 해온 옥택연은 지난해 직접 결혼 소식을 전했다. 그는 손 편지를 통해 "오랜 시간 저를 이해하고 믿어준 한 사람과 평생을 함께하기로 약속했다"고 밝혔다.최근에는 가까운 지인과 양가 가족들에게 청첩장을 건넸다. 청첩장에는 '서로에게 10점 만점에 10점인 두 사람이 드디어 결혼합니다'라는 문구가 담겼다. 2PM의 히트곡인 '10점 만점에 10점'을 활용해 센스를 뽐냈다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr