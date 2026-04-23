방송인 강호동이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

강호동네서점'에 소리꾼 이자람이 출연한다. / 사진제공=쿠팡플레이

방송인 강호동이 13년 만에 단독 진행을 맡은 쿠팡플레이 예능 '강호동네서점'에 시대를 대표하는 소리꾼 이자람이 출연한다.쿠팡플레이 예능 '강호동네서점'은 목소리는 크지만 마음은 여린 INFP 책방 사장님 '호크라테스'(강호동)가 책방을 찾아온 손님과 서로의 인생을 펼치고 진솔한 이야기를 나누는 토크쇼. 공개된 예고편에서는 시대를 대표하는 소리꾼 이자람이 등장해, 시작부터 한 편의 판소리를 감상하는 듯한 맛깔난 입담으로 서점을 들썩이게 한다. 이자람은 어린 시절 국민 스타 예솔이로 사랑받던 순간부터 판소리라는 길을 선택하기까지의 파란만장한 인생 서사를 풀어내며 토크의 포문을 연다.이자람은 처음 소리와 만난 순간을 떠올리며 "소리가 너무 못생긴 거예요"라는 예상치 못한 디스로 호크라테스를 단숨에 웃음 짓게 만들며 유쾌한 웃음을 자아낸다. 이어 언어의 장벽을 허물고 전 세계를 사로잡은 해외 공연 비하인드까지 실감 나게 재현하며 만능 엔터테이너로서 다채로운 매력을 발산할 예정이다.무엇보다 이번 화에서는 '강호동네서점' 최초 라이브 판소리 공연이 펼쳐져 기대를 모은다. 이자람은 즉석에서 시작된 소리 한 대목만으로 서점의 공기를 단숨에 바꾸며, 마치 무대 위 한 장면을 그대로 옮겨온 듯한 전율을 선사한다. 여기에 "얼쑤, 브라보!"를 외치는 호크라테스의 추임새까지 더해져 오직 이자람의 소리로 가득 찬 역대급 순간의 탄생을 기대하게 한다.강호동네서점'는 오는 24일 오후 4시에 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr