'♥문재완' 이지혜, 결혼 7년 만에 과거 연애사 고백 "음악하던 사람 만나"

그룹 샵 출신 가수 겸 방송인 이지혜가 남편 문재완을 두고 전 연인을 언급했다.
22일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '후배 서인영 버르장머리 제대로 고쳐주는 이지혜(샵 VS 주얼리 기싸움)'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 서인영은 이지혜를 만나 결혼 토크를 이어가며 재치있는 입담을 자랑했다.
"결혼식에 왜 초대 안 했냐"는 이지혜의 돌직구 질문에 서인영은 "거의 숨어서 결혼했다. 혼자 된 지 한 2년됐다"고 답했다. 이어 "마음 고생은 있었지만 오래 살진 않아서 정은 많이 없다"고 덧붙이는 서인영에 이지혜는 "사실 동거한 애들이 더 많지 않냐. 결혼 생활한 것 보다"라고 반격해 웃음을 안겼다. 서인영은 과거 이지혜와 남편 문재완의 SBS 예능 '동상이몽' 동반 출연 중 발생한 불화를 언급했다. 이어 "두 사람 사이가 안 좋은 것 같더라. 심각한 것 같던데. 내 꼴 나는 줄 알았다"라고 반격했다. 이에 이지혜는 "나는 너무 잘 산다. 우리는 너무 사랑하는 사이다"라며 "사이가 좋으니까 애가 둘이나 있는 거 아니겠냐"라고 유쾌하게 받아쳤다.
특히, 이지혜가 자신의 과거 연애사를 솔직하게 고백해 눈길을 끌었다. 이날 서인영은 이지혜의 요청에 '슈퍼스타', '니가 참 좋아'를 짧게 열창했다. 이어 "여기도 스토리가 있다. 제가 노래 부른 거 누구 생각나지 않냐. 옛날 남자들"이라며 의미심장한 멘트를 날렸다.
이지혜는 당황한 모습으로 "아니다. 예전에 음악했던 사람들을 만난 적이 있다. 지금은 그 분도 결혼했고 저도 이제 결혼했기 때문에"라고 해명했다. 이어 "(서인영) 이 친구가 만났던 친구도 결혼해서 아이 낳고 잘 살고 있고 이 친구는 이제 돌아왔고"라며 서인영의 전 연인을 언급해 유쾌함을 더했다.
앞서 서인영은 2023년 사업가와 결혼했으나 1년 만에 이혼했다.
한편, 이지혜는 2017년 3세 연상의 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.
이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr
22일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '후배 서인영 버르장머리 제대로 고쳐주는 이지혜(샵 VS 주얼리 기싸움)'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 서인영은 이지혜를 만나 결혼 토크를 이어가며 재치있는 입담을 자랑했다.
"결혼식에 왜 초대 안 했냐"는 이지혜의 돌직구 질문에 서인영은 "거의 숨어서 결혼했다. 혼자 된 지 한 2년됐다"고 답했다. 이어 "마음 고생은 있었지만 오래 살진 않아서 정은 많이 없다"고 덧붙이는 서인영에 이지혜는 "사실 동거한 애들이 더 많지 않냐. 결혼 생활한 것 보다"라고 반격해 웃음을 안겼다. 서인영은 과거 이지혜와 남편 문재완의 SBS 예능 '동상이몽' 동반 출연 중 발생한 불화를 언급했다. 이어 "두 사람 사이가 안 좋은 것 같더라. 심각한 것 같던데. 내 꼴 나는 줄 알았다"라고 반격했다. 이에 이지혜는 "나는 너무 잘 산다. 우리는 너무 사랑하는 사이다"라며 "사이가 좋으니까 애가 둘이나 있는 거 아니겠냐"라고 유쾌하게 받아쳤다.
특히, 이지혜가 자신의 과거 연애사를 솔직하게 고백해 눈길을 끌었다. 이날 서인영은 이지혜의 요청에 '슈퍼스타', '니가 참 좋아'를 짧게 열창했다. 이어 "여기도 스토리가 있다. 제가 노래 부른 거 누구 생각나지 않냐. 옛날 남자들"이라며 의미심장한 멘트를 날렸다.
이지혜는 당황한 모습으로 "아니다. 예전에 음악했던 사람들을 만난 적이 있다. 지금은 그 분도 결혼했고 저도 이제 결혼했기 때문에"라고 해명했다. 이어 "(서인영) 이 친구가 만났던 친구도 결혼해서 아이 낳고 잘 살고 있고 이 친구는 이제 돌아왔고"라며 서인영의 전 연인을 언급해 유쾌함을 더했다.
앞서 서인영은 2023년 사업가와 결혼했으나 1년 만에 이혼했다.
한편, 이지혜는 2017년 3세 연상의 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.
이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr
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