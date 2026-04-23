19살에 임신→극단적 시도, "부부관계 중 게임" 막말 남편 폭로했다 ('이숙캠')

사진제공=JTBC

부부관계 중 게임을 하고 막말을 서슴치 않는 남편의 만행이 공개된다.23일 오후 10시 30분 방송되는 JTBC ‘이혼숙려캠프’에서는 21기 첫 번째 부부의 가사 조사가 진행된다.아내는 고등학생 때 남편을 처음 만나 고3에 첫째를 임신했다. 20대 대부분을 육아와 집안일을 하며 보냈는데, 이제 남편과 ‘졸혼’을 생각한다고 해 어떤 사연일지 이목이 쏠린다.가지 농사를 짓는 남편은 농사일이 바쁘다는 핑계로 늘 가족을 뒷전으로 했다고. 셋째 출산 당시에도 농사일로 아내 곁에 있어 주지 않았다는 사실이 공개됐다. 남편은 집안일과 육아를 돕지 않는 이유에 대해 “도와주면 고마운 줄 모른다”는 발언은 물론, “잡은 물고기 밥 안 준다” 등 아내를 향한 선 넘은 막말을 해 가사 조사실은 탄식 소리로 가득해진다.남편은 농업과 관련된 여러 모임에 가입해 많은 감투를 쓰고 있는 상황. 심지어 게임에 빠져 거금을 투자하는 건 물론, 부부관계 중에도 게임을 했다는 사실에 현장은 충격에 빠진다.아내 역시 우울증 증세로 약을 과다 복용하는 모습과 과거 극단적인 시도를 했던 사실이 드러나 또 다른 충격을 예고한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr