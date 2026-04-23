이미지 크게보기 사진 = tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’

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tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 가수 서인영이 논란 이후 겪었던 극심한 마음고생을 털어놨다.22일 방송된 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연한 서인영은 자숙 기간 중 벌어진 충격적인 일화와 이혼 후 겪은 심경 변화를 가감 없이 전했다.서인영은 과거 ‘매니저 욕설 사건’ 직후를 떠올리며 “당시 극단적인 생각을 했고, 실제로 행동까지 옮겼다”고 고백했다.이어 “어머니께서 그 모습을 보시고 너무 놀라 소변을 보셨다”며 “그로부터 3개월 후에 어머니가 돌아가셨는데, 그 마음이 너무 죄송하다”고 말하며 눈시울을 붉혔다.당시 서인영은 신체적으로도 심각한 상태였다. 그는 “머리가 부어서 이틀 동안 일어나지 못했다. 내가 일어났을 때 가족들이 회의를 하고 있더라”며 부모님에게 큰 상처를 드렸던 당시를 회상했다.이후 서인영은 새로운 행복을 찾기 위해 결혼을 선택했으나, 1년 만에 이혼 소식을 전하며 다시 한번 고비를 맞았다.이혼 이후의 삶도 순탄치 않았다고. 서인영은 “사실 이혼 후에 한 번 더 시도했었다. 이건 부모님도 모르시는 일”이라고 밝혀 주위를 놀라게 했다. 그는 “친구가 나를 잡아줬다. 이혼까지 겪고 나니 내 인생이 실패작이라는 생각이 들었다”며 처절했던 속마음을 드러냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr