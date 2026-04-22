방송인 지석진이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

지석진이 '살롱드립'에 출연했다. / 사진='살롱드립' 영상 캡처

방송인 지석진이 주식 투자 결과 마이너스라고 밝혔다.21일 유튜브 채널 'TEO 테오'에는 '미미 웃음 낳으시고 바 지석삼 다 적시셨네 | EP. 136 지석진 미미 | 살롱드립'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이번 영상에는 지석진, 미미가 함께했다.대화 도중 투자 이야기가 나왔다. MC 장도연은 "저는 주식 계좌도 없다"고 말했다.지석진은 "실패가 없으려면 ETF를 장기간 보고 한 10년 이렇게 보고 분할 매수를 해라. 적금 붓듯이 매월 얼마씩 사면 무조건 실패는 없다"고 추천했다. 장도연은 "선배님 원래 이런 투자 조언을 잘해 주시는 편이냐"고 물었다. 지석진은 "엄청 좋아한다. 내가 성공하지 못했기 때문이다. 배운 것들 있잖나"라고 답했다.장도연은 "그걸 다 아시는데 왜 성공을 못하냐"며 의아해했다. 지석진은 "이상하다. 나는 안 된다. 신기할 정도다"라고 하소연했다.장도연은 "요즘에는 (주식 시장이) 좋다고 하던데"라고 말했다. 지석진은 "난 마이너스다. 홀로 파란색 있다"고 자폭했다. 이어 "삼전(삼성전자)를 내가 8만 원대 샀다. 늘 10만 원을 못 넘고 떨어지더라. 10만 원을 넘길래 팔았다"며 웃음을 터트렸다. 하지만 최근 삼성전자 주식은 20만 원을 넘긴 상황. 지석진은 "내가 기가 막히게 팔더라"면서 "20만 원 넘어갈 때 와... 난 또 잘한다고 분할 매도했다"며 웃었다. 그러면서 "와이프도가 갖고 있었다. 와이프한테 난 팔았다고 했다.'타이밍이 중요하다'고 했다. 네가 알아서 하라고 했더니 와이프도 팔았더라. 개미들은 잘 안 되나 보다"라며 아쉬워했다.미미는 "그래도 2만 원은 이득"이라며 위로했다. 지석진은 "팔았는데 올라가면 마음 아프다"라고 속상함을 토로했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr