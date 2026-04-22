이미지 크게보기 사진 = tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’

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가수 서인영이 극단적인 식단으로 체중을 감량한 과정을 털어놨다.22일 방송된 tvN 예능 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에는 오랜만에 모습을 드러낸 서인영이 출연해 근황과 함께 다이어트 비하인드를 공개했다.이날 그는 과거 체중이 크게 늘었던 시기를 떠올리며 “그걸로 이슈가 많이 됐다. 난 맛있는 거 먹고 너무 행복해서 제 모습 보고 놀랄 줄 몰랐다”고 말했다.이어 “그걸 캡처해서 기자님이 사진을 쓰셨는데 그거 보고 제가 놀랐다. ‘내가 지금 이렇게 생겼구나’ 한번 살을 빼야겠다 싶더라”고 덧붙이며 결심의 계기를 전했다.유재석이 “15kg 감량을 했다”고 놀라움을 감추지 못했고, 이에 서인영은 자신만의 감량 비결을 밝혀 눈길을 끌었다.이후 생활 방식 자체를 바꿨다고 밝힌 그는 “싫은 것부터 해보자고 마음먹었다”며 다이어트에 돌입하게 된 배경도 설명했다.특히 배우 전지현의 습관을 언급하며 “전지현 언니가 어디서 그러더라. 싫은 것부터 하루에 하나씩 한다고 들었다. 저것부터 따라 해보자”라고 말했다.가장 큰 변화는 식단이었다. 서인영은 “새벽 두 시마다 먹는 야식 끊을 수 있을까 했는데 독하게 끊었다”고 말하며 생활 패턴부터 정리했다고 밝혔다.이어 “저 탄수화물 끊은 지 7개월 넘었다. 진짜 밥을 안 먹었다”고 강조하며 “생식을 하루에 3번 먹고, 주식은 달걀이다”고 설명하며 극단적인 식단을 유지했다고 강조했다.또한 “처음에 극단적으로 가야 한다. 제 인생도 극단적이니까. 전 극단적인 게 좋다”고 말해 자신만의 방식으로 다이어트를 이어갔다고 덧붙였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr