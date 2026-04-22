장성규, 변우석 / 사진 = 만리장성규 유튜브 채널

아나운서 출신 방송인 장성규가 변우석 커버 메이크업을 시도해 큰 웃음을 안겼다.21일 유튜브 채널 '만리장성규'에는 '변우석이 될 채비를 하라'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 장성규는 뷰티 크리에이터 이사배를 만나 MBC 드라마 '21세기 대군부인' 이안대군 역의 변우석 커버 메이크업을 하기로 했다.장성규는 "내가 변우석이 될 것 같냐"고 말문을 열어 웃음을 안겼다. 그러나 이내 "장은우(장성규+차은우) 사진을 아직도 프로필 사진으로 하고 있다"며 "(이사배의) 능력을 믿는다"고 덧붙였다.이사배는 변우석의 얼굴 특징에 대해 "사막여우상 같기도 한데 조금 올라간 얼굴 선이나 통통한 애굣살이 특징이다. 입술에도 집중해야 한다"며 "턱선이 되게 샤프하다. 눈꼬리도 올라가 있다. 전체적으로 리프팅 메이크업을 해야 한다"고 설명했다. 이에 장성규는 "입술이 좀 (변우석과) 닮지 않았냐"고 물었고 이사배는 웃음으로 상황을 무마해 현장을 초토화시켰다.장성규는 메이크업과 헤어 스타일링까지 받고 "너무 마음에 든다. 눈이 진짜 닮았다. 오늘 프로필 사진을 바꾸겠다"며 만족감을 표했다. 이어 아내에게 전화를 건 그는 "대군부인이 될 채비를 하라"며 명대사를 따라하기도 했다.메이크업 후 길거리로 나선 장성규는 변우석이 촬영한 광고 앞에 서서 "제가 누군지 알려드리겠다"며 변우석을 따라해 눈길을 끌었다. 이후 그는 유튜브 프로필을 변우석 메이크업을 한 사진으로 변경하기도 했다.이에 누리꾼들은 "화장으로 안 되는 것도 있네. 본판 불변의 법칙", "0.1초 변우석, 눈 감고 보니까 똑같다", "눈코입 개수는 똑같은 것 같다"고 유쾌한 댓글을 남겨 웃음을 안겼다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr