화사/ 사진 제공=피네이션

가수 화사가 연이은 광고 모델 발탁으로 시장 내 영향력을 확대하고 있다.화사는 최근 디지털 싱글 'So Cute'(쏘 큐트) 발표와 더불어 3개 브랜드의 모델로 선정됐다.CJ웰케어의 유산균 브랜드 '바이오코어'는 최근 화사를 모델로 기용했다. 무대에서의 퍼포먼스와 건강미가 브랜드 이미지와 조화를 이룬다는 평가다. 치킨 브랜드 '멕시카나' 역시 화사를 전속 모델로 발탁했다. 브랜드 측은 오랜 전통에 감각적인 이미지를 더할 수 있는 모델이라는 점을 낙점 이유로 꼽았다.언더웨어 브랜드 '컴포트랩'은 화사와 함께 '아이 러브 마이 커브' 캠페인을 펼친다. 당당한 태도와 브랜드가 지향하는 가치가 부합해 모델로 선정됐다는 설명이다. 이 밖에도 화사는 패션 및 명품 등 다양한 업계로부터 협업 제안을 받고 있다.음악적 행보도 지속하고 있다. 화사는 지난해 선보인 'Good Goodbye'(굿 굿바이)에 이어 이번 'So Cute'의 작사 및 작곡을 직접 맡았다. 신곡 뮤직비디오는 22일 오전 8시 기준 조회수 2332만 회를 돌파했다.화사는 오는 9월 11일(현지시간) 브라질 리우데자네이루에서 열리는 페스티벌 '록 인 리오(Rock in Rio)'에 출연할 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr