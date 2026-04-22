'골드디거'에서 호흡을 맞추는 김희애와 노상현 / 사진=텐아시아DB

'골드디거'에서 호흡을 맞추는 김희애와 노상현 / 사진제공=키이스트, 하이지음스튜디오

배우 김희애가 '골드디거'에서 23살 연하 배우 노상현과 로맨스 호흡을 맞춘다.JTBC 새 드라마 '골드디거'는 성공한 중년 여자에게 다가온 치명적인 젊은 남자가 사랑일까, 사기일까 끝끝내 서로의 진심을 의심하고 오해하는 미스터리 로맨스 드라마다.'부부의 세계'로 마의 30% 시청률을 돌파하며 비지상파 역대 최고 시청률을 기록했을 뿐만 아니라 어른의 진한 멜로를 보여줬던 김희애가 6년 만에 JTBC로 돌아와 이목을 집중시키고 있다. 여기에 '21세기 대군부인'에서 탄탄한 연기력으로 강렬한 존재감을 보여주고 있는 노상현이 김희애와 아찔한 시너지를 발휘할 예정이다.먼저 극 중 김희애가 연기할 민영주 캐릭터는 커리어의 정점에 오른 출판사 대표다. 우연찮게 정재희(노상현 분)와 얽히면서 사랑과 의심 사이에서 요동치는 민영주의 심리를 그려낸다. 노상현은 프리랜서 디자이너 정재희 역을 맡았다. 거부할 수 없는 치명적인 매력을 가진 정재희 캐릭터로 변신할 노상현의 활약이 기대된다.제작진은 "쓸쓸한 출판사 대표 민영주에게 찾아온 미스터리한 남자 정재희의 이야기가 눈을 뗄 수 없는 도파민을 선사할 예정"이라며 "사랑과 의심이 교차하는 관계 속에서 정재희의 진의를 둘러싼 다양한 해석과 추측의 재미도 함께 느낄 수 있을 것"이라고 전했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr