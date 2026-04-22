송혜교 / 사진 = 송혜교 SNS

배우 송혜교가 왼손 약지에 수천만원 대 다이아 반지를 착용한 모습을 공개했다.21일 송혜교는 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 송혜교는 브라운 크롭 자켓과 블랙 볼캡을 매치해 시크한 캐주얼룩을 입고 레스토랑을 찾았다. 그는 꾸민 듯 꾸미지 않은 수수한 스타일링으로 단아하고 고급스러운 매력을 더했다.특히, 송혜교가 왼손 약지에 착용한 화려한 다이아 반지가 눈길을 끌었다. 세 개의 다이아 반지를 레이어링한 해당 제품은 도합 3천만 원을 넘는 것으로 알려졌다. 이는 자신이 앰버서더로 활동 중인 럭셔리 액세서리 브랜드의 제품인 것으로 전해진다. 평범한 옷차림으로 무심한 듯 한 쪽 턱을 괸 송혜교는 스몰 주얼리를 활용해 은은하게 럭셔리함을 자아냈다.해당 사진을 접한 팬들은 "캐주얼에 주얼리를 매치하다니. 패션 감각이 남다르다", "수천만원 대 반지도 아무렇지 않게 착용하는 게 진짜 럭셔리다" 등 감탄의 반응을 표했다.한편, 송혜교는 차기작 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게' 공개를 앞두고 있다. '천천히 강렬하게'는 야만과 폭력이 판치던 1960~1980년대 한국 연예계를 배경으로 가진 건 없지만 빛나는 성공을 꿈꾸며 온몸을 던졌던 이들의 성장 스토리를 그린 작품이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr