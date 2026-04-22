'꽃보다 청춘 리미티드 에디션'에 출연하는 정유미와 박서준 / 사진=텐아시아DB

정유미, 박서준, 최우식이 직접 촬영한 영상으로 완성된 메인 예고 영상 / 사진제공=tvN

배우 정유미, 박서준, 최우식이 '꽃보다 청춘 리미티드 에디션'으로 시청자들을 찾는다.다음 달 3일 방송되는 tvN '꽃보다 청춘 리미티드 에디션' 측이 정유미, 박서준, 최우식이 직접 촬영한 영상으로 완성된 메인 예고 영상을 공개했다.'본 예고편은 유미, 서준, 우식이 직접 촬영한 영상들로 제작되었습니다'라는 문구로 시작되는 영상은 여행길에 오른 세 사람의 천진난만한 모습들로 이목을 집중시킨다. 각 지역으로 향하는 길, 지하철과 기차를 오가며 들뜬 기분을 숨기지 못하는 이들은 "솔직히 우리 뭐 안 해도 재밌잖아"라며 자신감을 내비친다.이후 정유미, 박서준, 최우식은 꾸밈없는 방식으로 여정을 온전히 즐겨 친근감을 더한다. 세 사람은 맛있는 음식 앞에서 연기력을 낭비해 각양각색 리액션을 선보이는가 하면 기차에 오를 때에는 좀비 영화와 관련된 상황극을 벌여 여행 내내 이어질 세 배우의 재능 남발 모멘트를 예상케 한다.그러나 화기애애한 분위기도 잠시, 정유미, 박서준, 최우식은 순조로울 줄 알았던 여행에서 뜻밖의 리미티드 조건들과 마주해 혼란에 빠진다. "돈 없이 놀아야 하거든요"라는 최우식의 현실 탄식과 "전주 가서 비빔밥 먹을래요?"라는 박서준의 즉흥 제안이 이들에게 주어진 리미티드를 짐작하게 만드는 것.여기에 'And more'라는 문구와 함께 "30초 남았어"라는 다급한 박서준의 목소리, "5일 정도는 스킨, 로션 안 발라도 된다"고 말하는 정유미의 판단, "자동차를 뽑아야 한다"는 최우식의 간절함이 더해져 기상천외한 리미티드 조건들이 기다리고 있음을 암시한다.'꽃보다 청춘 리미티드 에디션'은 5월 3일 오후 7시 30분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr