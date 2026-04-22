박경혜가 MBC '나 혼자 산다'를 통해 꾸밈없는 자취 초보 일상을 공개하며 시청자들의 공감을 끌어냈다./사진=MBC방송 화면 캡처

박경혜가 MBC '나 혼자 산다'를 통해 꾸밈없는 자취 초보 일상을 공개하며 시청자들의 공감을 끌어냈다./사진=MBC방송 화면 캡처

1993년생 배우 박경혜가 MBC '나 혼자 산다'를 통해 꾸밈없는 자취 초보 일상을 공개하며 시청자들의 공감을 끌어냈다. 앞서 그는 과거 혜리, 최우성과 연기 스터디 그룹을 결성했던 사실로도 알려져 있다.지난 17일 방송에 출연한 박경혜는 직접 구한 첫 자췻집을 공개하며 특유의 긍정 에너지로 시청자들의 미소를 자아냈다. 원룸 곳곳에 자신의 취향을 녹여낸 '경혜 하우스'부터, 어린 시절부터 꿈꿔온 2층 침대를 설치하는 모습까지 오랜 로망을 하나씩 실현해 나가며 강한 인상을 남겼다.그러면서도 주방 하부장에 붙인 시트지가 삐뚤어진 채 남아 있는 등 서툰 셀프 인테리어의 흔적과 녹슨 가구들을 쉽게 정리하지 못하는 자취 초보의 풋풋한 모습으로 공감을 더 했다.침대 설치를 위해 방문한 기사님과 자연스럽게 대화를 나누는 모습에서는 그의 소탈하고 친근한 매력이 돋보였다. 상황과 장소를 가리지 않고 밝은 에너지를 전하는 모습에 무지개 회원들 역시 점차 빠져들며 박수를 보냈다.또한 박경혜는 주변 선후배들에게 고마운 마음을 전했다. "박준면 언니는 때마다 김치를 보내주시고, 김혜수 선배는 보양식으로 굴과 소고기를 챙겨주신다. 혜리는 제가 화장에 서툴러서 화장품을 잘 챙겨준다. 복에 겨운 자취 생활하고 있다"며 감사함을 표현했다.집을 나선 뒤에는 카페로 향했다. 박경혜는 배우 활동을 안정적으로 이어가기 위해 시작한 카페 아르바이트 현장을 공개해 시선을 모았다. 청소부터 주문, 제조, 서빙, 손님 응대까지 능숙하게 해내며 사장님의 미소를 자아내는 '일잘러' 면모를 보여줬고, 탄탄한 생활력과 성실함을 보여줬다.박경혜는 셀프 인테리어와 카페 아르바이트를 통해 일상과 부업을 모두 아우르는 '육각형 매력'을 입증하며 방송의 재미를 더했다. 언제 어디서나 밝은 에너지를 유지하는 모습으로 시청자들의 마음을 사로잡은 만큼, 앞으로 연기를 통해 보여줄 새로운 모습에도 기대가 모인다.박경혜는 유튜브 채널 '경혜볼래'를 통해 솔직한 일상을 공개하고 있으며, 다양한 작품으로 대중과 만날 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr