가수 서인영이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

가수 서인영이 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연했다. / 사진제공=tvN

가수 서인영이 과거를 회상하며 "선 넘는 기계였던 것 같다"고 반성한다.22일 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 340회에는 한국인 특유의 심리를 36년간 분석한 인지심리학자 김경일 교수와 10년 만에 돌아온 퀸 서인영, 희소병 완치 후 복귀한 영원한 국민 여동생 문근영이 출연한다.센 언니에서 개과천선(?)해 돌아온 서인영은 "마지막으로 남은 속세"라며 긴 네일과 함께 등장부터 남다른 존재감을 뽐낸다. 서인영은 유튜브 채널 오픈 2주 만에 조회수 총합 1400만 뷰를 달성한 비하인드를 비롯해 다양한 이야기를 풀어낼 예정. '개과천선'이라는 타이틀에 스스로도 놀랐던 에피소드부터 "피디님 나 그 정도였어?"라고 되물었던 거침없는 입담으로 유쾌한 웃음을 선사한다.그룹 쥬얼리로 데뷔해 수많은 히트곡을 남기고 '신데렐라', '신상녀'로 인기 정점을 찍던 시절의 이야기도 공개된다. 악마의 스타성으로 각종 리얼 예능을 섭렵하던 비하인드는 물론, 최전성기 시절 공허한 마음을 쇼핑으로 채우다 100억 원을 흥청망청 썼던 일화까지 전하며 이목을 집중시킨다.전성기 시절의 방황과 후회에 대한 진솔한 고백도 이어진다. 과거 '기싸움에서 밀리지 않을 것 같은 여자 연예인 1위'로 꼽히기도 했던 서인영은 "선 넘는 기계였던 것 같다"는 솔직한 고백과 함께 철없던 시절을 돌아보며 회개(?)하는 모습으로 웃음을 더할 예정이다.힘들었던 과거와 함께 가족사에 대한 솔직한 이야기도 공개된다. 어머니를 떠나보낸 순간을 떠올리며 눈물을 보인 서인영은 화장터에 들어간 어머니를 보고 "살아야겠다"고 느꼈던 당시의 심경을 털어놓는다. 또한 공황장애와 우울증으로 힘들었던 시절, 자신의 곁을 지켜준 동생에 대한 고마움까지 전하며 깊은 감동을 더한다. 여기에 킬힐을 벗어던진 맨발 댄스까지, 서인영의 다채로운 매력을 본 방송에서 모두 만나볼 수 있다.'유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 오후 8시 45분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr