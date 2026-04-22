'기쁜 우리 좋은 날' 18회가 22일 저녁 방송된다. / 사진제공=KBS 1TV '기쁜 우리 좋은 날'

'기쁜 우리 좋은 날' 18회가 22일 저녁 방송된다. / 사진제공=KBS 1TV '기쁜 우리 좋은 날'

‘기쁜 우리 좋은 날’ 엄현경이 윤종훈의 심기를 건드린다.오늘(22일) 저녁 방송 예정인 KBS 1TV 일일드라마 ‘기쁜 우리 좋은 날’ 18회에서는 조은애(엄현경 분)가 역대급 실수를 만회하기 위해 정면돌파를 결심한다.앞서 조은애는 회식 후 자신을 데려다주던 고결(윤종훈 분)을 이끌고 함초롱(엄혜수 분)의 빈대떡집을 찾았다. 이후 술에서 깬 조은애는 자신이 부린 주사와 고결을 향해 쏟아낸 뒷담화까지 모두 떠올리고 충격에 빠졌다.난처한 상황에 놓인 조은애가 이 위기를 어떻게 헤쳐나갈지 궁금증을 자아낸 가운데, 공개된 스틸컷에는 고결과 조은애가 팽팽하게 대치하고 있다.조은애는 고결을 찾아가 사과의 뜻을 밝히지만, 그는 이를 쉽게 받아들이지 않는다. 특히 만취 주사와 뒷담화를 슬쩍 무마하려는 조은애의 태도에 고결이 단호한 반응으로 맞서며 불꽃 튀는 신경전이 계속된다. 과연 두 사람의 관계가 회복될 수 있을지 궁금증이 커진다.전날 회식의 여파로 고생하는 고민호(정윤 분)는 서승리(윤다영 분)가 건넨 숙취해소제에 설렘을 감추지 못한다. 그녀의 호의에 마냥 행복한 고민호와 달리 서승리는 어딘가 씁쓸한 표정으로 복잡한 속내를 드러낸다. 확연히 다른 두 사람의 온도 차가 묘한 긴장감을 자아내며, 네 남녀의 사각 관계에 어떤 새로운 파장이 일어날지 이날 방송에 대한 기대가 모인다.‘기쁜 우리 좋은 날’ 18회는 오늘(22일) 저녁 8시 30분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr