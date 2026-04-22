'취사병 전설이 되다'에서 황석호 역을 맡은 이상이 / 사진제공=티빙

'취사병 전설이 되다'에서 황석호 역을 맡은 이상이 / 사진제공=티빙

배우 이상이가 '취사병 전설이 되다'에서 깐깐한 미각으로 취사병들을 떨게 만든다. 한편 이상이는 지난 3일 종영한 tvN 예능 '보검 매직컬'에서 배우 박보검과 환상의 케미를 보여주며 주목받았다.티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'는 총 대신 식칼을, 탄띠 대신 앞치마를 두른 이등병 강성재가 전설의 취사병으로 거듭나는 과정을 그린 밀리터리 쿡방 판타지 드라마다.극 중 이상이는 4중대 중대장 황석호 역으로 특별 출연한다. 황석호는 겉보기엔 강해 보이지만 속은 유하고, 생각이 고스란히 드러나는 성향의 소유자. 원하는 바를 거침없이 밀어붙이지만 그 과정과 의도가 숨김없이 드러나는 탓에 오히려 눈치와 거리가 있어 보이는 곰 같은 우직함으로 군 생활에 묘한 긴장감을 만들어낼 예정이다.특히 그런 황석호의 집요함이 가장 두드러지는 부분은 다름 아닌 미각이다. 기준을 쉽게 공개하지 않는 입맛 탓에 취사병들만 매번 진땀을 흘리는 상황. 공개된 사진 속에서도 황석호는 흔한 믹스커피 대신 드리퍼를 활용한 드립 커피를 마시고 있어 그의 남다른 입맛을 짐작하게 한다.그런가 하면 병사들이 하루의 사기를 충전하는 병사식당에 출동한 황석호의 날카로운 눈빛도 시선을 사로잡는다. 과연 3스타 셰프도 쉽게 예측하지 못할 입맛을 가진 황석호가 강림소초 병사식당의 음식에 어떤 반응을 보일지 궁금해진다.'취사병 전설이 되다'는 다음 달 11일 오후 8시 50분 첫 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr