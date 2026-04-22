아이브 가을/ 사진 제공 = KNIGHT

아이브 가을/ 사진 제공 = KNIGHT

아이브 가을/ 사진 제공 = KNIGHT

그룹 아이브(IVE) 가을이 중국 패션 매거진 커버를 장식했다.중국 패션 매거진 KNIGHT는 22일 가을의 화보와 인터뷰를 공개했다.공개된 화보는 '수퍼 스위트 앤드 쿨(SUPER SWEET AND COOL)' 무드 속 가을의 다채로운 매력을 담아내 글로벌 팬들의 뜨거운 반응을 자아냈다. 바비 인형을 연상케 하는 사랑스러운 비주얼부터 스모키 메이크업으로 완성한 시크한 분위기까지, 상반된 매력을 발산해 시선을 사로잡았다.화보 속 가을은 블랙 드레스에 화려한 액세서리를 매치한 스타일링으로 고급스러운 카리스마를 발산하는가 하면, 또 다른 컷에서는 부드러운 눈빛과 내추럴한 무드를 연출해 폭넓은 콘셉트 소화력을 입증했다.촬영 후 인터뷰에서는 가을의 첫 솔로곡 '오드(Odd)' 작업 과정과 최근 출연한 넷플릭스 예능 '데스 게임'에 대한 이야기가 이어졌다.가을은 폭발적인 반응을 얻었던 솔로곡 '오드'에 대해 "첫 솔로곡이다 보니 어떤 콘셉트로 해야 할지, 어떤 곡을 저만의 느낌으로 표현해야 할지 고민이 많았다"며 "혼자 무대에 서는 만큼 연습을 굉장히 많이 했고, 저만의 아이디어를 많이 넣었다. 곡을 완성해가는 과정에서 스스로 많이 성장했다고 느꼈다"고 밝혔다.'데스 게임' 속 활약에 대해서는 "서바이벌 예능을 좋아한다. 1대 1 상황에 놓였을 때 저도 모르게 생존 본능이 나온 것 같다"고 전했다. 또 "겉으로는 침착해 보였지만 실제로는 그렇지 않았다"라며 "승부욕 제로 인간인 제가 '데스 게임'을 통해 몰랐던 저의 모습을 처음 발견하게 돼 놀랐다"라고 덧붙였다.끝으로 가을은 데뷔 이후 가장 크게 달라진 점에 대해 "저의 매력을 많이 찾은 것"이라고 답했다. 이어 "제가 어느 때 빛나는지 알 수 없었는데, 다이브(아이브 공식 팬덤명)가 많은 부분을 사랑해 주시고 아껴 주신 덕분에 빛나는 아이브의 가을이 되지 않았나 싶다"라고 전하며 깊은 '팬 사랑'을 드러냈다.가을이 속한 아이브는 지난 18일과 19일 양일간 일본 교세라돔 오사카에서 개최한 두 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)'을 성황리에 마쳤다. 이후 마닐라, 싱가포르, 마카오, 호주, 뉴질랜드 등 다양한 도시에서 투어 열기를 이어가며, 6월 24일 도쿄돔을 찾는다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr