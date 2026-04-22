가수 성시경이 일본 모델과 화보 촬영을 진행했다. / 사진=성시경 SNS
가수 성시경이 일본 모델과 화보 촬영을 진행했다. / 사진=성시경 SNS
최근 10kg을 감량해 화제가 된 가수 성시경이 일본 모델과의 화보 촬영에서 밀리지 않는 비주얼을 보였다.

22일 성시경의 인스타그램에는 "매주 목요일을 기다리게 되는 이유! '미친맛집' 시즌5의 두 사람, 성시경과 미요시 아야카의 폭발하는 '먹케미' 덕분이죠😋"라는 글과 함께 여러 장의 사진이 게재됐다.

공개된 사진들 속에는 성시경이 일본 모델 미요시 아야카와 커플 화보 촬영을 진행한 모습. 특히 10kg을 감량한 성시경은 날카로움과 부드러움이 공존하는 비주얼을 보여 눈길을 끌었다.
사진=성시경 SNS
사진=성시경 SNS
이같은 게시물에 누리꾼들은 "가수와 모델이 아닌 모델과 모델 같아요", "시경이 형... 이렇게까지 행복하길 바란 건 아니었는데", "아저씨의 반란이다" 등의 반응을 보였다.

한편 성시경은 2000년 데뷔해 올해 25주년을 맞았다. 현재 KBS2 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'으로 시청자들과 만나고 있다.

정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

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