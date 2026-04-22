사진 제공｜KBS 2TV

KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’의 하루가 불암산 애기봉 첫 등반에 성공하고 말문까지 트인다.오늘(22일) 방송되는 ‘슈돌’ 618회는 ‘아빠의 버킷리스트’편으로 MC 김종민, 랄랄이 함께하는 가운데, 하루가 아빠 심형탁과 베이비들의 핫플인 불암산 애기봉으로 첫 등반에 나선다.왕 리본이 달린 반다나 헤어밴드로 등산룩을 완성한 하루는 손에 아기용 폴대까지 야무지게 챙겨 들고 아빠의 등에 업혀 산을 오른다. 특히 하루는 나날이 성장하는 표현력과 어휘로 아빠 심형탁을 깜짝 놀라게 한다. 하루가 산중턱에 피어 있는 꽃을 향해 손을 뻗으며 “꽃이다 꽃”이라고 말한 것. 심형탁은 “하루야 꽃이라고 한 거야?”라고 말문이 트인 하루의 모습에 감격한다.애기봉 정상에서 하루의 귀염뽀짝한 등반 인증샷이 공개돼 시선을 사로잡는다. 한 손에는 아기용 등산 폴을 들고 다른 손은 정상석에 올려 에베레스트 버금가는 애기봉 등반 인증샷으로 보는 이들의 광대를 들썩이게 한다. 이에 랄랄은 “하루랑 정상석이랑 키 차이가 얼마 안 난다”라며 “하루 너무 귀여워”를 연발한다고.그런가 하면 하루는 하산 푸드로 설렁탕 한 그릇을 뚝딱 해치운다. 하루는 고사리 같은 손으로 수저를 꼭 쥐고 스스로 설렁탕을 먹더니 온몸을 들썩이며 ‘맛있어 댄스’를 뽐내 아빠 심형탁의 함박 웃음을 터트린다는 후문.말문이 열린 하루의 첫 등반기는 ‘슈돌’ 본방송에서 만날 수 있다.KBS 2TV ‘슈퍼맨이 돌아왔다’는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr