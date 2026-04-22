사진=황보라 SNS

사진=황보라 SNS

배우 황보라가 아들의 핑크빛 연애를 응원했다.황보라는 지난 21일 자신의 인스타그램 스토리에 "내 사랑 둘"이라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 황보라가 아들의 어린이집 등원에 동행한 듯한 모습. 특히 아들은 한 여자 아이의 손을 잡은 채 환한 웃음을 보였다. 두 아이의 달달한 분위기를 목격한 황보라는 'Lovely'라는 제목의 배경음악까지 설정하며 응원하는 면모를 보였다.한편 황보라는 2022년 배우 김용건의 아들이자 배우 하정우의 동생인 배우 겸 영화 제작자 차현우와 결혼했다. 결혼 후 오랜 난임 시기를 거친 황보라는 4차 시험관까지 시도한 끝에 2024년 5월 우인 군을 얻었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr